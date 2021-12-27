Открыт прием работ на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»

Русское географическое общество открыло прием работ на VIII фотоконкурс «Самая красивая страна». Об этом сообщает пресс-служба РГО.

Каждый год в нем участвуют десятки тысяч фотографов-профессионалов и любителей, за семь лет на конкурс было представлено более полумиллиона снимков.



В этом году работы принимаются в десяти номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Россия с высоты птичьего полета», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Россия в лицах», «Макромир», «Подводный мир», «Живой архив» и «Магия стихии».



«Магия стихии» – новая номинация конкурса, продолжающая прошлогоднюю «Магию воды». Она объединит работы фотографов, снимавших все многообразие природных явлений: бури и грозы, метели и снежные лавины, ураганы и наводнения. Присутствие в кадре людей или животных допускается, но не в качестве главного объекта съемки.



Свои работы могут представить люди всех возрастов, фотографии могут быть сделаны как фотоаппаратом, так и мобильным телефоном.

Присутствие в кадре урбанистических элементов допускается в виде исключения и как композиционно оправданные детали.



Концепция номинации «Живой архив» состоит в том, чтобы, взяв за основу фотографию из архива РГО или партнеров проекта, сделать новый снимок на том же месте или с того же ракурса. Участник конкурса также может загрузить свои архивные снимки и сделанные на их основе фотографии. В этом случае надо соблюсти два условия: быть автором современной фотографии и обладать правами на архивную.



Участники конкурса могут претендовать также на специальные призы.



«За кадром»: приз за лучший короткий видеоролик – историю создания конкретной фотографии. На победу могут претендовать и ролики о природе тех мест, где снимал фотограф.



«Приз зрительских симпатий»: обладателя выберут в интернете путем открытого голосования.



«Заповедная Россия»: приз от партнера конкурса, банка «ВТБ». Его получит автор лучшего кадра, сделанного на особо охраняемых природных территориях.



Четвертый год подряд в рамках конкурса проходит отдельное соревнование для юных фотографов до 16 лет – «Самая красивая страна глазами детей». Ребята могут прислать работы по четырем номинациям: «Пейзаж», «Мир животных», «Мир с высоты птичьего полета» и «Природные явления».



Прием работ завершится 10 апреля 2022 года. Экспертная комиссия, в которую входят 15 профессиональных фотографов и фоторедакторов, выберет по десять финалистов в каждой номинации. Затем в течение мая – июня 2022 года состоится заседание жюри конкурса, которое определит победителей.

