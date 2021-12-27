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Открыт прием работ на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»

Открыт прием работ на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»

Русское географическое общество открыло прием работ на VIII фотоконкурс «Самая красивая страна». Об этом сообщает пресс-служба РГО. 
Каждый год в нем участвуют десятки тысяч фотографов-профессионалов и любителей, за семь лет на конкурс было представлено более полумиллиона снимков. 
 
В этом году работы принимаются в десяти номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Россия с высоты птичьего полета», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Россия в лицах», «Макромир», «Подводный мир», «Живой архив» и «Магия стихии». 
 
«Магия стихии» – новая номинация конкурса, продолжающая прошлогоднюю «Магию воды». Она объединит работы фотографов, снимавших все многообразие природных явлений: бури и грозы, метели и снежные лавины, ураганы и наводнения. Присутствие в кадре людей или животных допускается, но не в качестве главного объекта съемки. 
 
Свои работы могут представить люди всех возрастов, фотографии могут быть сделаны как фотоаппаратом, так и мобильным телефоном. 
Присутствие в кадре урбанистических элементов допускается в виде исключения и как композиционно оправданные детали. 
 
Концепция номинации «Живой архив» состоит в том, чтобы, взяв за основу фотографию из архива РГО или партнеров проекта, сделать новый снимок на том же месте или с того же ракурса. Участник конкурса также может загрузить свои архивные снимки и сделанные на их основе фотографии. В этом случае надо соблюсти два условия: быть автором современной фотографии и обладать правами на архивную. 
 
Участники конкурса могут претендовать также на специальные призы.
 
«За кадром»: приз за лучший короткий видеоролик – историю создания конкретной фотографии.  На победу могут претендовать и ролики о природе тех мест, где снимал фотограф. 
 
«Приз зрительских симпатий»: обладателя выберут в интернете путем открытого голосования.
 
«Заповедная Россия»: приз от партнера конкурса, банка «ВТБ». Его получит автор лучшего кадра, сделанного на особо охраняемых природных территориях. 
 
Четвертый год подряд в рамках конкурса проходит отдельное соревнование для юных фотографов до 16 лет – «Самая красивая страна глазами детей». Ребята могут прислать работы по четырем номинациям: «Пейзаж», «Мир животных», «Мир с высоты птичьего полета» и «Природные явления».
 
Прием работ завершится 10 апреля 2022 года. Экспертная комиссия, в которую входят 15 профессиональных фотографов и фоторедакторов, выберет по десять финалистов в каждой номинации. Затем в течение мая – июня 2022 года состоится заседание жюри конкурса, которое определит победителей.
 

# Общество

По материалам: edu.ru

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