Пара хотела необычную съёмку и получила фото, каких не будет ни у кого. Ведь их падение грязь было шедевром

Праздничная фотосессия — это тот момент, когда люди хотят выглядеть на все сто. При этом важно, чтобы снимки получились особенными, ведь никому не хочется быть как все. Правда, иногда желание сделать нечто эдакое оборачивается настоящим провалом. Так произошло с парочкой, которая захотела устроить романтичную съёмку на фоне гор и дороги. Но планы на красоту подпортили лужи и неловкость парня.

Парень и девушка захотели необычную фотосессию и получили её. Но не совсем так, как хотели

Фотограф Аскар Бумага из Казахстана решил помочь парочке воплотить в жизнь их идеи об идеальной фотосессии. Ребята хотели сфотографироваться на грязной дороге на фоне гор. Должно было получится необычно и точно не как у всех. Что могло пойти не так? Да всё!

Съёмки действительно получились незабываемыми, а всё потому, что жених не смог удержать невесту на руках





То, что должно было быть милой фотосессией, превратилось в валяние в грязи. Кажется, риски этой ситуации не были просчитаны до конца.

К счастью для пользователей соцсетей, операторы и фотограф выполняли свою работу до конца

В результате у парочки получились фотографии, которых точно ни у кого не будет

Этот день они точно никогда не забудут

Главное — с улыбкой встречать совместные проблемы!

Не все фотосессии идут именно так, как их планировали. В съёмку одной парочки вмешался не провал, а конь. И снимки благодаря ему стали только круче!