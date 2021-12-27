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Парень нашел живое существо в салате и решил забрать его домой, как питомца

Парень нашел живое существо в салате и решил забрать его домой, как питомца

Саймон Кертис – исполнитель песен и продюсер из США недавно нашел живое существо прямо в салате. Мужчина решил оставить нового друга у себя дома, о чем оповестил своих подписчиков в Твиттере.

Саймон опубликовал фотоснимок, на котором изображен его новый домашний питомец. К счастью, животное было найдено не в готовом салате из ресторана, а в зелени, которая продаётся в магазинах.

Бросить лягушку на произвол души Кертис не смог и попросил рекомендаций у пользователей.

Чуть позже парень рассказал, что дал новому другу имя – теперь его следует звать Тони. Также мужчина позаботился о рационе малютки, заказав опарышей и другую живности. Он оборудовал для лягушки домик, поставил мисочку с водой и лист салата.

Позже парень уведомил подписчиков о том, что приобрел для Тони новое жилье – им стал просторный аквариум, оснащенный специальным освещением, обогревателем. Также владелец лягушонка рассказал о том, что привязался к новому другу и попросил подписчиков внимательно осматривать зелень перед покупкой в магазине.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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