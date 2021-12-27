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Пенсионерам напомнили о декабрьских больших выплатах

Пенсионерам напомнили о декабрьских больших выплатах

Пенсионерам, которые получают выплаты первого числа каждого месяца в отделениях Почты России, в этом декабре дадут денежные средства сразу за грядущий январь 2022 года. По словам замдекана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой, это связано с наступающими новогодними праздниками.

Выходные дни продлятся до 9-го января включительно, отметила она. Страховая пенсия по старости за январь будет выдана уже с учетом индексации.

"Вместе с тем надо отметить, что единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР. В декабре прошла индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для людей, которым исполнилось 80 лет, и для тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад. Все эти выплаты поступят в декабре", - объяснила эксперт в интервью агентству "Прайм".

Также Григорьева отметила, что власти могут ввести дополнительную единоразовую выплату ввиду сформировавшегося профицита бюджета. Однако это предложение пока находится на рассмотрении и в Думе не дают комментариев по поводу такой инициативы.

По неподтвержденной информации, обсуждается вопрос о дополнительной единоразовой выплате ввиду сформировавшегося профицита бюджета, но так как этот вопрос депутаты Думы еще не рассматривали, сложно сказать, будет ли такая выплата, не говоря уже о ее размерах.

Ранее Ruposters писал, что ПФР напомнил о прибавке к пенсии в 25%.

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По материалам: uposters.ru

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