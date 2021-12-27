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Полина Гагарина сделала себе роскошный подарок на Новый год

Полина Гагарина сделала себе роскошный подарок на Новый год
Певица Полина Гагарина рассказала о грандиозном событии. Перед Новым годом артистка исполнила свою мечту. Вместе с детьми она переехала в новый дом. Об этом артистка рассказала в своем инстаграме. «Мы переехали! В дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнем проворачивать сегодня операцию «уговаривания»! Я надеюсь, что все пройдет гладко и мы быстро договоримся», — написала Гагарина.
Полина Гагарина Подписчики поздравили Полину с новосельем. «Поздравляем с переездом! Свершилось! Ура!» — писали пользователи Сети. Напомним, Полина Гагарина воспитывает двух детей. Сына Андрея она родила от актера Петра Кислова, а дочь Мию — от фотографа Дмитрия Исхакова.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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