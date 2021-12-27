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Пользователи Telegram сообщают о глобальном сбое в работе ресурса

Пользователи Telegram сообщают о глобальном сбое в работе ресурса

22:08  Автор: Юлия Катенёва



Пользователи мессенджера Telegram во многих странах мира жалуются на сбой в работе ресурса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала Downdetector.

Так, по состоянию на вечер 27 декабря, поступило 789 жалоб. 45 процентов из них касаются неполадок в работе приложения, 36 процентов пользователей не могут отправить сообщение, а у 19 процентов возникли проблемы с подключением к серверу.

Сообщается, что трудности возникают у пользователей из России, Украины, Нидерландов, Польши и других стран.


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Напомним, в середине октября произошёл сбой в работе приложения для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети Instagram. На неполадки жаловались пользователи из Соединённых Штатов, Великобритании, Германии, Канады, Италии и Франции.

4 октября глобальный сбой произошёл в работе соцсетей и мессенджеров. Проблемы с сервисами Facebook, Instagram и WhatsApp, которые продолжались почти семь часов, наблюдались в ряде стран, в том числе в России.



#технологии


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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