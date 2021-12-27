Посол: Косово — одна из территорий, где Запад пытается подменить нормы права

16:03 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Косово является одной из территорий, где Запад пытается применять придуманные им правила, подменяя ими нормы международного права. Об этом в авторском тексте для издания Jedinstvo из Косовской Митровицы заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Дипломат обратил внимание на усилившуюся в уходящем году турбулентность в международных отношениях, вызванную попытками Запада развернуть объективный процесс формирования полицентрического миропорядка, навязав «порядок, основанный на правилах, вместо общепринятых международно-правовых норм». По его словам, Косово является одним из мест, где происходят попытки применения этих «правил», в то время как международное право предаётся забвению.

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В этих условиях отсутствует какой-либо прогресс в решение косовского вопроса, несмотря на несколько раундов диалога между представителями Белграда и Приштины, состоявшихся в этом году, констатировал посол. Дипломат отметил, что косовские албанцы выдвигают новые искусственные требования, при этом до сих пор не продвинулись в реализации взятых на себя международных обязательств. По сравнению с 2020 годом в два раза увеличилось число нападений на неалбанское население края, под угрозой находятся сербские церкви и монастыри.

Вместе с тем Боцан-Харченко выразил уверенность, что диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС по-прежнему имеет потенциал. Для его продвижения должны быть реализованы все положения Брюссельских соглашений, и прежде всего это касается создания временной приштинской администрацией Сообщества сербских муниципалитетов — органа местного самоуправления косовских сербов.

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«В этой связи мы призываем внешних партнёров Приштины, прежде всего из стран ЕС, объяснить это своим подопечным и подчеркнуть недопустимость совершения структурами косовских албанцев односторонних шагов, а в особенности попыток применения силы против сербского населения», — указал дипломат.

Он напомнил, что Брюссельский диалог одобрен Генеральной ассамблеей ООН, чем усилена его международная легитимность и политический потенциал. Однако это предусматривает и повышенную ответственность всех его сторон и посредников и полностью исключает навязывание признания Косова.

«Чем быстрее руководство временных институтов самоуправления в Приштине поймёт вредоносность обструкции нормального диалога с Белградом, тем больше возможностей появится для «оживления» решения косовского вопроса. Российская сторона и далее готова последовательно вносить свой вклад в развитие этого процесса на твёрдой международной-правовой основе», — заключил Боцан-Харченко.

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Временная администрация Косова 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией.

С 2011 года между Белградом и Приштиной ведутся переговоры по нормализации отношений. На этом, как на главном условии для вступления Сербии в Евросоюз, настаивают Вашингтон и Брюссель.

В настоящее время Косова не признают 95 государств, в том числе Россия, Китай и пять стран ЕС (Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр).

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