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Психотерапевта Андрея Курпатова объявили главным лжеученым года

Психотерапевта Андрея Курпатова объявили главным лжеученым года

Учредители ежегодной сатирической премии "Почетный академик ВРАЛ" объявили главным лжеученым России 47-летнего психотерапевта, телеведущего и научного руководителя лаборатории нейронаук Сбербанка Андрея Курпатова.Премию Курпатову присудили за активное использование таких терминов, как "цифровой аутизм" и "информационная псевдодебильность". Кроме того, психотерапевт говорил, что использование смартфонов увеличивает риск суицида. Подобными идеями он делился и на экономическом форуме в Давосе, где выступал в 2020 году по просьбе главы Сбербанка Германа Грефа.

Конечно, все номинанты стоят друг друга, но особо выделяется могучая фигура Андрея Владимировича. Вы сами посмотрите: он выступает в Давосе, он выступает в Совете Федерации, его оценил Герман Греф. <...> Единственные, кто его не оценил, — это наши академики РАН, там он даже членкором и профессором не является,

— приводит Znak.com комментарий доктора химических наук и профессора СПбГУ Игоря Дмитриева.

Дмитриев, который состоял в жюри премии и голосовал за присвоение "почетного" звания Курпатову, предложил "морально поддержать" психотерапевта:

Если не та академия, то по крайней мере наша академия примет его в свои почетные члены.

В финал конкурса лжеученых также вошли блогер Антон Мысливец и кандидат исторических наук Ольга Четверикова. Мысливец ведет видеоблог на YouTube, где среди прочего рассказывает о заговорах в медицине, а также излагает концепцию альтернативной истории. Четверикова — открытый противник вакцинации.

Премию "Почетный академик ВРАЛ" (Врунической академии лженаук. — Прим. ред.) учредили в 2016 году портал "Антропогенез.ру" и фонд "Эволюция". Победителю вручается статуэтка "Грустный рептилоид".


Имя Андрея Курпатова все чаще стало появляться в СМИ. Последние месяцы в сети бурно обсуждают конфликт психотерапевта с его бывшим помощником и предполагаемым любовником Алексеем Иевским, которого Курпатов обвинил в краже имущества на несколько миллионов.

Первым новостью со Spletnik поделился блогер Melania_Tramp.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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