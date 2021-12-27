Ривервуд из Skyrim на Unreal Engine 5 выглядит впечатляюще — видео





Специалисты в игровой индустрии продолжают экспериментировать с движком Unreal Engine 5, который в ближайшие годы должен стать основным для AAA-проектов. Уже с ним работают десятки студий, и известно о целом ряде проектов, которые выйдут в 2022 году на Unreal Engine 5. Потенциал движка велик, и он хорошо подходит для игр разных жанров.

Разработчик исландской студии Myrkur Games Кристиан Гомм опубликовал вариант, как может выглядеть локация Ривервуд из Skyrim на движке Unreal Engine 5. Он описывает работу следующим образом:

Большая часть окружающей среды была создана за несколько дней, но я медленно добавлял ее, создавая новые фотосканированные изображения, включая многие пни и бревна, все каменные поверхности, кроме одной, некоторые материалы коры и кусочки листвы.

Кристиан Гомм для создания локации использовал свои собственные ассеты, созданные при помощи фотограмметрии, а также доступный пакет Megascans.

Ниже можно посмотреть финальный результат. Автор отмечает, что на видео «цвета стали немного размытыми» при рендеринге, поэтому дополнительно он предлагает ознакомиться с изображениями в высоком качестве в его профиле на ArtStation.

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