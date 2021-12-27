Россиянина Егора Дудникова приговорили к 11 годам тюремного заключения в Белоруссии. Он озвучивал протестные ролики

Вадим Карасев

27 декабря суд в Минске вынес приговор 21-летнему россиянину Егору Дудникову, который озвучивал ролики белорусской оппозиции в телеграм-канале. Его приговорили к 11 годам колонии усиленного режима. Об этом сообщает РИА "Новости". Дудникова обвинили в разжигании социальной вражды и призывам к действиям против нацбезопасности.

Егора Дудникова арестовали в мае этого года в Минске и поместили в СИЗО. Как заявило следствие, Дудников "умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством телеграм-чата, признанного экстремистским". Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Дудников был модератором телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси" (он признан экстремистским в Белоруссии). По версии следствия, Дудников озвучил не менее 55 роликов с целью "нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве".





В Белоруссию Егор переехал в 2019 году к своей возлюбленной. Когда в стране в 2020 году после президентских выборов вспыхнули массовые акции протеста, он стал озвучивать ролики оппозиционной направленности. При этом сам Дудников, по словам его родных, в протестах не участвовал.

Адвокат Дудникова рассказал "Новой газете" о разговоре со своим клиентом. Егор рассказал, что сотрудники ГУБОП после задержания избивали его и угрожали убийством — говорили, что "поедут закапывать". Таким образом они требовали у него признания вины. После этого его вынудили сделать признание на камеру и дать признательные показания в письменном виде.

Сказали, что если не напишу, то меня признают террористом и сгноят в тюрьме, я не увижу маму и свою девушку,

— объяснил Егор "Новой газете".

По его словам, под угрозами он написал, что призывал к "насильственным действиям, прямому физическому контакту с правоохранительными органами", а также признал свое "участие в ботах телеграм-канала ОГСБ".

Дудников надеялся, что его депортируют в Россию (так ему обещали правоохранительные органы Белоруссии), однако его отправили в СИЗО. По словам Егора, он просто озвучивал ролики за вознаграждение, а тексты ему давал администратор телеграм-канала.

Реальный тюремный срок сейчас грозит и 23-летней гражданке России Софье Сапеге. Ее этим летом арестовали вместе с возлюбленным — белорусским оппозиционером Романом Протасевичем. Софью обвиняют в разжигании социальной вражды и розни. Она обратилась с прошением о помиловании к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Ответа от него пока не поступило.

Мариана Панкина