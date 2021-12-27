Собянин показал, как преобразятся переулки Басманного и Красносельского районов

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге представил проекты благоустройства улиц Красносельского и Басманного районов столицы, за которые москвичам предстоит проголосовать на платформе "Активный гражданин".

Проект затрагивает улицы Новая и Старая Басманная, Спартаковская, Бакунинская, Казакова, Александра Лукьянова, Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик. Власти в рамках благоустройства ставят задачу сделать районы комфортными для всех — местных жителей и работающих, москвичей и туристов.



Главные улицы района — Старая и Новая Басманные, Спартаковская и Бакунинская — продолжат выполнять свои транспортные функции, но по возможности там будут расширено пространство для пешеходов. Ремонт тротуаров, высадка деревьев и кустарников позволят создать несколько пешеходных зон и комфортных пространств. Так изменятся улица Казакова и Спартаковская улица.

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На небольших улицах появятся "лежачие полицейские" для успокоения автотрафика, а на парковках установят зарядные станции для электромобилей. На Бакунинской высадят много зелени, в том числе на придомовых территориях, там же планируется обновить детские и спортивные площадки. Асфальт будет заменен на плитку, тротуары в скверах планируется замостить клинкером — в память об исторической Немецкой слободе. Появится разнообразное освещение — яркое на больших улицах и мягкое, приглушенное в скверах и во дворах.

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"Благоустройство Басманного и Красносельского районов станет еще одним шагом в создании качественного общественного пространства в историческом центре Москвы. На обновленных улицах и в скверах найдется место для неспешных прогулок и быстрых пробежек, рождественских ярмарок и снеговиков, катания с горок и свиданий с любимыми", - подытожил Собянин.