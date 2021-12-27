Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин показал, как преобразятся переулки Басманного и Красносельского районов

Собянин показал, как преобразятся переулки Басманного и Красносельского районов

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге представил проекты благоустройства улиц Красносельского и Басманного районов столицы, за которые москвичам предстоит проголосовать на платформе "Активный гражданин".

Проект затрагивает улицы Новая и Старая Басманная, Спартаковская, Бакунинская, Казакова, Александра Лукьянова, Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский, Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик. Власти в рамках благоустройства ставят задачу сделать районы комфортными для всех — местных жителей и работающих, москвичей и туристов.

Главные улицы района — Старая и Новая Басманные, Спартаковская и Бакунинская — продолжат выполнять свои транспортные функции, но по возможности там будут расширено пространство для пешеходов. Ремонт тротуаров, высадка деревьев и кустарников позволят создать несколько пешеходных зон и комфортных пространств. Так изменятся улица Казакова и Спартаковская улица.


1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6






На небольших улицах появятся "лежачие полицейские" для успокоения автотрафика, а на парковках установят зарядные станции для электромобилей. На Бакунинской высадят много зелени, в том числе на придомовых территориях, там же планируется обновить детские и спортивные площадки. Асфальт будет заменен на плитку, тротуары в скверах планируется замостить клинкером — в память об исторической Немецкой слободе. Появится разнообразное освещение — яркое на больших улицах и мягкое, приглушенное в скверах и во дворах.


1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6






"Благоустройство Басманного и Красносельского районов станет еще одним шагом в создании качественного общественного пространства в историческом центре Москвы. На обновленных улицах и в скверах найдется место для неспешных прогулок и быстрых пробежек, рождественских ярмарок и снеговиков, катания с горок и свиданий с любимыми", - подытожил Собянин.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Собянин показал, как преобразятся переулки Басманного и Красносельского районов
Собянин показал, как преобразятся переулки Басманного и
Марии Шукшиной пожелал сдохнуть Владимир Жириновский
Марии Шукшиной пожелал сдохнуть Владимир Жириновский
Полина Гагарина сделала себе роскошный подарок на Новый год
Полина Гагарина сделала себе роскошный подарок на Новый год
Пенсионерам напомнили о декабрьских больших выплатах
Пенсионерам напомнили о декабрьских больших выплатах
Как звучит наука
Как звучит наука
В Москве назвали имена победителей международного конкурса «Школа без границ»
В Москве назвали имена победителей международного конкурса «Школа без
Девушка нашла заброшенные дома в Москве и показала, как они выглядят на самом деле и кажется, что вот-вот вернется хозяин
Девушка нашла заброшенные дома в Москве и показала, как они выглядят
CEO Crypto.com обвинил CoinMarketCap в искажении данных
CEO Crypto.com обвинил CoinMarketCap в искажении данных
В полиции Индии предупредили о росте мошенничества с криптовалютами
В полиции Индии предупредили о росте мошенничества с криптовалютами
Александр Васильев расскал, как нужно ходить на вечеринки
Александр Васильев расскал, как нужно ходить на вечеринки
Лариса Гузеева показала поклонникам, как выглядит дома без укладки и косметики
Лариса Гузеева показала поклонникам, как выглядит дома без укладки и
Незавершенная мраморная античная статуя найдена в Греции
Незавершенная мраморная античная статуя найдена в Греции

Топ на сегодня

Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог
Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог
Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун, Джаред Лето и другие звезды встретили Рождество
Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун,
Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года
Джихан Ву: криптовалютный рынок вырастет до «десятков триллионов долларов»
Джихан Ву: криптовалютный рынок вырастет до «десятков триллионов
В Кремле расширение НАТО назвали "вопросом жизни и смерти"
В Кремле расширение НАТО назвали "вопросом жизни и смерти"

Еще по теме

Собянин заявил об окончании благоустройства исторического центра Москвы
Собянин выступил против укрупнения московских районов
Собянин представил проекты благоустройства жилых районов северо-запада Москвы
Собянин рассказал о первом опыте благоустройства тротуаров