Сооснователь Dogecoin отказался продолжать работу над мем-криптовалютой

Сооснователь мем-криптовалюты Dogecoin (DOGE) Билли Маркус заявил, что больше никогда не будет работать над проектом из-за отношения сообщества.

i never will. working on a crypto project is terrible as i have actually found the more you do for people, the more entitled they get and worse they treat you.



i respect the developers a lot for volunteering to do so for all these years.