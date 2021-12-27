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Создатели Starfield показали новый арт игры с пещерами

Создатели Starfield показали новый арт игры с пещерами


До сих пор разработчики Starfield не показали полноценный геймплей игры. Ожидается, что более детальной информацией о проекте начнут делиться в начале 2022 года. Тем не менее, Bethesda демонстрирует активно в последние месяцы арты по игре Starfield. Сегодня был опубликован очередной такой арт.

Ниже можно видеть арт игры Starfield с пещерами и подписью «Какие чудеса вы откроете для себя в далеких пещерах?».


Напомним, релиз игры Starfield должен состояться на Xbox Series X | S и PC в следующем году — 11 ноября 2022 года. Сразу после релиза она будет доступна в подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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