Создатели Starfield показали новый арт игры с пещерами





До сих пор разработчики Starfield не показали полноценный геймплей игры. Ожидается, что более детальной информацией о проекте начнут делиться в начале 2022 года. Тем не менее, Bethesda демонстрирует активно в последние месяцы арты по игре Starfield. Сегодня был опубликован очередной такой арт.

Ниже можно видеть арт игры Starfield с пещерами и подписью «Какие чудеса вы откроете для себя в далеких пещерах?».

What wonders will you uncover in distant caves? pic.twitter.com/hMFZfBLYzB — Starfield (@StarfieldGame) December 27, 2021



Напомним, релиз игры Starfield должен состояться на Xbox Series X | S и PC в следующем году — 11 ноября 2022 года. Сразу после релиза она будет доступна в подписке Game Pass.