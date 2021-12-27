Спасатели отмечают сегодня свой праздник

00:27 Автор: Анна Шушкина

День спасателя в России отмечается ежегодно 27 декабря. Такое решение было принято указом Президента от 26 декабря 1995 года.

Дата праздника выбрана не случайно — 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Этот день считается датой образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей.

Необходимость создания МЧС в России (сегодня это Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) появилась в связи с постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и эпидемиологического характера.





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ЧС возникают при авариях на транспортных магистралях и водных поверхностях, на магистральных трубопроводах, при пожарах и взрывах в зданиях жилого и социально-бытового назначения, на технологическом оборудовании промышленных объектов, при обнаружении и обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов, при выбросах химически опасных и радиоактивных веществ, терроризме, ураганах, сильных ливнях и снегопадах, паводках, эпидемиях.

Спасатели МЧС всегда первые там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду.

День 27 декабря в истории

На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, свыше 1,5 миллиона спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. За годы работы ведомством ликвидированы десятки тысяч чрезвычайных ситуаций, потушены миллионы пожаров, доставлено более 500 тысяч тонн гуманитарных грузов и обезврежено свыше 1,5 миллиона взрывоопасных предметов. Тысячи россиян эвакуировали сотрудники МЧС из различных горячих точек мира.

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Сегодня поздравления со своим профессиональным праздником принимают все спасатели России, которые работают и служат в территориальных службах спасения, муниципальных службах спасения, частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях, и МЧС.

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