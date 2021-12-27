Сравнение продаж Xbox Series X | S, Xbox One и Xbox 360 за первый год после релиза





Сейчас во всем мире наблюдается дефицит игровых приставок Xbox Series X, чуть лучше дела обстоят с Xbox Series S. Считается, что это связано исключительно с малыми поставками консолей на рынок из-за проблем с компонентами, но это не совсем так. Во многом, дефицит вызван популярностью новых игровых консолей Xbox, продажи которых выше продаж игровых приставок Xbox One и Xbox 360 за первые месяцы с момента релиза.

Портал vgchartz, который анализирует продажи консолей по всему миру, сравнил, сколько игровых приставок Xbox Series X | S, Xbox One и Xbox 360 было продано за первые 13 месяцев с момента релиза. В лидерах оказались новые системы.

За первые 13 месяцев продаж в мире Microsoft продала:

Xbox Series X|S: 9,838,177 штукXbox One: 8,375,848 штукXbox 360: 5 943 800 штук

Ниже на графиках можно видеть сравнение скорости продаж приставок Xbox в первые месяцы после релиза.

Отметим, что продажи Xbox Series X | S стартовали одновременно в большем количестве стран, чем продажи Xbox 360 и Xbox One.