Сторонник Ripple обвинил SEC в предвзятом отношении к токену XRP

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проявляла к Ethereum большую лояльность, чем к токену XRP от Ripple. К такому выводу пришла команда юридической фирмы Deaton Law Firm во главе с основателем Джоном Дитоном.

HOW Web3 & THE #ETHER FREE PASS WAS BORN:



Recently, @jack was blocked by @pmarca over Jack’s observation regarding the inherent interests of VCs related to Web3. What is Web3?



“Web3, much like other buzzwords you hear - Bitcoin, NFTs etc. - is based on blockchain technology.” — John E Deaton (@JohnEDeaton1) December 27, 2021

27 декабря Дитон опубликовал тред, в котором изложил ряд фактов в подтверждение своей позиции. По его словам, 13 декабря 2017 года возглавлявший на тот момент отдел корпоративных финансов ведомства Уильям Хинман и CEO ConsenSys Джозеф Любин провели встречу, которая «не касалась ICO Ethereum», но стала «началом очень взаимовыгодного „союза“».

The initial meeting between Hinman & Lubin occurred at the height of the ICO craze, following #Ether’s successful crowd-sale model. But Hinman and the Lubin / Consensys meeting wasn’t about #Ethereum’s ICO. Instead, it was the beginning of a very mutually beneficial “alliance”. — John E Deaton (@JohnEDeaton1) December 27, 2021

«25 января 2018 года председатель SEC [Джей] Клейтон встретился с Крисом Диксоном из Andreessen Horowitz (a16z), поручил ему собрать избранных игроков отрасли и представить документ о том, как регулятор должен действовать с цифровыми активами», — написал основатель Deaton Law Firm.

Дитон напомнил, что в январе 2018 года XRP «был вторым по рыночной капитализации криптоактивом». Согласно веб-архиву, по состоянию на 31 декабря 2017 года токен шел в рейтинге сразу за биткоином (CoinGecko), но уже 2 января 2018 года его потеснил ETH. Однако, как отметил автор треда, представителей Ripple не пригласили в отраслевую группу.

Certainly, the second largest crypto asset would be represented in this industry group. But according to @CGasparino and @EleanorTerrett’s reporting, @Ripple was not invited by Dixon to be a part of this industry group. We know Lowell Ness was the lead attorney writing the memo📝 — John E Deaton (@JohnEDeaton1) December 27, 2021

По утверждению Дитона, в нее вошли представители криптоиндустрии, в той или иной степени связанные с экосистемой Ethereum. Юрист также привел озвученное ранее заявление о том, что Хинман получил от Simpson Thacher $15 млн — ее руководители входили в правление Enterprise Ethereum Alliance. Интересы ConsenSys, по его данным, представляла связанная с Клейтоном юридическая фирма Sullivan & Cromwell.

Sullivan Cromwell brokered the deal of Consensys buying JP Morgan’s Quorum - a direct competitor of Ripple. The Quorum /JP Morgan Coin deal was announced 4 months before the lawsuit against Ripple and XRP was filed - as most senior SEC officials behind the lawsuit left the SEC. — John E Deaton (@JohnEDeaton1) December 27, 2021

«Sullivan & Cromwell выступила посредником в сделке ConsenSys по покупке Quorum [блокчейн-платформа JPMorgan] — прямого конкурента Ripple», — заметил Дитон.

Он добавил, что информация об этом появилась за четыре месяца по подачи иска против Ripple. Дитон также упомянул хедж-фонд One River Asset Management, инвестировавший в биткоин и Ethereum, и в консультативный совет которого вошел Клейтон после ухода из SEC.

Хинман, по данным Deaton Law Firm, якобы стал партнером Диксона в криптофонде на $2,2 млрд. Фонд с таким размером активов a16z запустила в июне 2021 года.

We learned that Hinman’s Ether Free Pass Speech closely followed the Lowell Ness Perkins Coie memo 📝. And after collecting $15m from Simpson Thacher, Hinman became a partner with Chris Dixon at Andreesen’s $2.2B Crypto Fund which is heavily invested in #BTC and #Ether. — John E Deaton (@JohnEDeaton1) December 27, 2021

Ранее телеканал Fox Business опубликовал масштабное расследование дела SEC против Ripple. Журналисты пришли к выводу, что стоящие за подачей иска сотрудники ведомства могли быть аффилированы с Ethereum.

В августе Ripple удалось добиться вызова Хинмана в суд для дачи показаний, несмотря на попытки регулятора отклонить это ходатайство.

Позднее глава финтех-компании Брэд Гарлингхаус назвал успех Ethereum следствием благосклонного отношения со стороны SEC.

Напомним, в декабре организация Empower Oversight потребовала от Комиссии раскрыть документы, касающиеся потенциального конфликта интересов в действиях бывших высокопоставленных чиновников.