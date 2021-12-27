Стрижка ногтей по лунному календарю в январе 2022 года

Вадим Карасев

Справиться со множеством проблем, обрести уверенность и радовать окружение прекрасным внешним видом помогут рекомендации астрологов. Они помогут выбрать оптимальное время для ухода за собой и стрижки ногтей.

В начале года особенно важно ухаживать за собой, ведь январские морозы не лучшим образом сказываются на красоте. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют больше времени уделять своему здоровью и обязательно сверяться с лунными календарями. В них отражены рекомендации, которые помогут выбрать благоприятные по энергетике дни для маникюра и стрижки ногтей.

1 января: влияние убывающей Луны в созвездии Стрельца подходит для ухаживающих и оздоровительных процедур. Стрижка ногтей в первый день января чревата привлечением мелких неурядиц.

2, 3 января: Новолуние в Козероге 2 января — не время для стрижки ногтей. Такая манипуляция ослабит биополе. 3 числа также не стоит увлекаться стрижкой ногтевых пластин — это поможет избежать порезов, которые будут долго заживать, доставляя дискомфорт.

4, 5 января: два позитивных дня дарит растущая в Водолее Луна. Энергетика этого периода подходит для любых манипуляций, и стрижка ногтей поможет привлечь удачу в любых начинаниях.

6, 7 января: Луна в Рыбах — время для ухаживающих процедур, лечения и профилактики. Стрижка ногтей в любой из этих дней будет негативно сказываться на росте ногтевых пластин и может спровоцировать частые перепады настроения.

8, 9 и 10 января: три дня растущая Луна проведет в созвездии Овна. Энергетика первых двух суток не подходит для стрижки ногтей — в это время астрологи рекомендуют заняться лечением и оздоровлением. Стрижка ногтей 10 января поможет привлечь денежное благополучие.

11, 12 января: союз растущей Луны и созвездия Тельца дарит два благоприятных дня, когда стрижка ногтей принесет только положительные эмоции. Любые манипуляции положительно скажутся на красоте рук, а стрижка ногтевых пластин поможет избавиться от тоски.

13, 14 и 15 января: под влиянием растущей Луны в Близнецах забота о ногтях поможет привлечь деньги, удачу и любовь. Стрижка ногтей в любой из этих дней позитивно отразится на энергетике, а значит, можно без сомнений прибегать к маникюру и формированию ногтевых пластин.

16, 17 января: последние дни роста Луна проведет в созвездии Рака. Энергетика этих дней будет противоречивой, поэтому астрологи рекомендуют подстричь ногти 16 января, чтобы ускорить их рост. 17 числа стрижка ногтей будет неуместной из-за вероятности занести инфекцию.

18, 19 и 20 января: Луна проведет в созвездии Льва 3 дня, однако благоприятным днем для приведения ноготков в порядок будет только 20 января. В день Полнолуния 18 числа подстригание ногтей лишит защиты, а 19 января приведет к оттоку жизненных сил.

21, 22 января: влияние убывающей Луны в Деве подходит для лечения и профилактики. В эти дни можно сделать парафиновые ванночки, а также использовать масла для кутикул, чтобы укрепить ногтевые пластины.

23, 24 января: пару дней Луна проведет в Весах. В воскресенье стричь ногти не следует, чтобы избежать мелких неприятностей, а вот в понедельник стрижка ногтей поможет сохранить удачу и не попасть в неприятные ситуации.

25, 26 января: под влиянием Луны в созвездии Скорпиона любые манипуляции с ноготками будут удачными. Стрижка ногтевых пластин в любой из этих дней поможет сохранить позитивный настрой и уверенность в своих силах.

27, 28 и 29 января: под влиянием убывающей Луны в Стрельце стрижка ногтей будет неуместной. В эти дни есть риск травмирования, и ранки будут заживать длительное время. Астрологи рекомендуют взять перерыв и позаботиться о своем самочувствии.

30, 31 января: стрижка ногтей в период, когда убывающая Луна находится в созвездии Козерога, пройдет без проблем. Важно лишь помнить о том, что отрастать ногтевые пластины будут медленнее.