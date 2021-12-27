Тимоти Шаламе — 26 лет. Вспоминаем модные образы актера, которые покорили нас не меньше, чем когда-то сцена с персиком

Вадим Карасев

Сегодня актеру Тимоти Шаламе исполняется 26 лет. Звезду фильмов "Назови меня своим именем" (фильму уже три года, а ту самую чувственную сцену с Шаламе и персиком то и дело вспоминают в сети) и "Дюна" мы любим не только за драматический талант, но и за его яркие модные образы. Тимоти доказал, что мужская мода на красных ковровых дорожках — это не только однотипные смокинги. И теперь своими нарядами он с легкостью может затмить все эффектные платья разом. В честь дня рождения Шаламе предлагаем еще раз прикоснуться взглядом к прекрасному и вспомнить самые яркие и запоминающиеся образы Тимоти, которые уже принесли ему статус настоящей иконы моды среди зумеров.

1.Цветочный костюм Alexander McQueen

Тимоти с легкостью разбивает все стереотипы, в рамках которых многие привыкли судить о мужской и женской моде. Актер выхватывает строго разложенные по полочкам элементы гендерных гардеробов и сводит их в одном образе. Строгий костюм с ярким цветочным принтом — самый наглядный тому пример.





Тимоти Шаламе

2.Сатиновый костюм Haider Ackermann

Один из самых ярких и запомнившихся образов Тимоти был на Венецианском кинофестивале в 2019 году, когда на дорожку он вышел в серебристом костюме своего любимого дизайнера Хайдера Акермана (недавно они выпустили свою первую коллаборацию в благотворительных целях). Небрежно подвернутые брюки (что для вечернего образа, конечно, не свойственно — скорее для уличной моды), пояс и сапоги в ковбойском стиле вместо начищенных оксфордов — Тимоти снова стер границы разных стилей, и получилось у него это здорово.





3.Розовый костюм Thom Browne

Посмеялся над стереотипами актер и на премьере фильма "Маленькие женщины", куда пришел в костюме нежно-розового оттенка, который в буквальном смысле с рождения навязывается девочкам. Довольно тонкая ирония, учитывая, что фильм был как раз о том, как взрослеют девочки, пытаясь найти себя за патриархальными рамками, которыми они окружены в обществе.





4.Рок-образ с футболкой Gorillaz

Перед лондонской премьерой фильма состоялся фотоколл, на котором Тимоти предстал в совершенно ином небрежном образе (подвернутые свободные брюки и футболка из мерча группы Gorillaz) и вполне сам мог бы сойти за солиста какой-нибудь начинающей рок-группы.





5.Костюм оттенка фуксия Stella McCartney

Еще одна фирменная фишка образов Шаламе — яркие однотонные наряды. Над формальностью актер снова посмеивается — не только за счет яркого цвета наряда, но и благодаря декольте рубашки.





6.Ярко-синяя двойка Haider Ackermann

Пиджак — вещь необязательная, на вкус Тимоти Шаламе. Его актер часто заменяет то на куртки, а то и вовсе довольствуется собственной версией костюма-двойки — брюк и рубашки ему вполне достаточно.





7."Фарфоровый" костюм Stella McCartney

На фотоколле премьеры фильма "Дюна" в Лондоне Шаламе появился в невероятно красивом костюме, принт на котором напоминал узор на фарфоровой чашке.





8.Раскрашенный комбинезон S.R. Studio. LA. CA

Еще один способ Шаламе создать запоминающийся образ — надеть на красную дорожку какую-то на первый взгляд неуместную вещь. Например, вот такой комбинезон, словно измазанный краской. В таком образе актер появился в 2019 году на премьере фильма "Король" в Южной Корее, где смелые модные образы очень ценят. Кроме того, актер таким образом еще и поддержал первую коллекцию художника Стерлинга Руби, который создал свой модный бренд в 2019 году.





9."Рабочий" костюм Prada

Еще один пример нового взгляда на вечернюю моду — костюм Prada, в котором Шаламе пришел на церемонию премии "Оскар" в 2020 году. Куртка на молнии и синие брюки напоминали рабочую униформу. Впрочем, от завода Тимоти отдаляла одна существенная деталь — крупная винтажная брошь Cartier на груди, которая на таком "скромном" фоне смотрелась еще эффектнее.





10."Сбруя" Louis Vuitton

По части аксессуаров Тимоти тоже большой мастер — ну кто бы еще смог так непринужденно перенести с подиума в реальную жизнь эту блестящую "сбрую".





11.Блестящий костюм Tom Ford

Кстати, о блеске — его Тимоти тоже совсем не избегает. На публике он появлялся и в толстовке с пайетками, и в мерцающих на свету шелковых вещах, но одним из самых эффектных, конечно, является этот костюм Tom Ford, в котором актер в самом прямом смысле блистал на лестнице Каннского кинофестиваля в 2021 году.





12.Черный блестящий костюм Haider Ackermann

Еще один блестящий наряд в этом году актер выбрал для появления на кинофестивале в Венеции. Пиджак из комплекта он снова заменил на свитшот с акцентированными плечами. Интересной деталью стала и брошь на манжете.





13.Костюм с лампасами в клетку Haider Ackermann

Запомнился нам и этот выход на церемонии BAFTA в 2019 году. Еще один блестящий пиджак с принтом и брюки с лампасами в клетку, которая почиталась в субкультурах ска и панк-рок, — и вот еще один неконвенциональный вечерний мужской образ готов.





14."Акварельный" костюм Alexander McQueen

Не иначе как Шаламе решил визуализировать все шутки в сети о том, что его можно выставлять в музее, как произведение искусства, когда выбирал этот костюм-картину. Штрих юношеского хулиганства актер добавил за счет обуви — вместо туфель или даже своих любимых высоких ботинок выбрал белые кроссовки.





15.Костюм с вышитым топом Louis Vuitton

Даже самому формальному наряду Шаламе умеет придать индивидуальный штрих. Теперь мы уже никогда не будем думать, что классический черный костюм скучный и не поддается совершенствованию — Тимоти удалось это с легкостью, когда он добавил к нему расшитый стеклярусом топ.





16.Черно-белый костюм Haider Ackermann

И это, к слову, далеко не единственная идея, как "взбодрить" классику, которую можно позаимствовать у актера — посмотрите на этот образ Шаламе на кинофестивале в Торонто в 2018 году. Едва заметные полосы и вышивка совершенно преображают обычный костюм.





17.Футболка Elara

Даже нормкор в исполнении Тимоти получается изящным — на фотоколле в Каннах он всех покорил своим образом с принтованной футболкой Elara и высокими ботинками Givenchy. Линия мерча независимой кинокомпании, которой руководят братья Джош и Бенни Сафди и муж Эмили Ратажковски, Себастьян Бир-Макклард, пользуется большим успехом благодаря редким и интересным принтам. Футболка Тимоти тут же завирусилась в сети и, конечно, была быстро распродана.





Надя Бесчетникова