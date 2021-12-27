Токен NEAR подорожал на 70% за неделю, а цена LUNA обновила максимум

В понедельник, 27 декабря, цена одноименного токена платформы NEAR в моменте превысила $16,4. За последние семь дней актив подорожал на 70,5%, согласно CoinGecko.

Часовой график NEAR/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

За последние сутки рост составил 3,3%. На момент написания NEAR скорректировался и торгуется у отметки $15,1.

Позитивная динамика наблюдается после анонса интеграции стейблкоина UST от DeFi-проекта Terra. 23 декабря об этом объявила команда NEAR, после чего цена токена выросла с уровней около $8,8 до отметок выше $14.

https://forklog.com/chto-takoe-near-protocol/

Обеспеченный LUNA алгоритмический стейблкоин UST является ключевым элементом Terra. 24 декабря цена нативного токена проекта обновила максимум, пробив отметку $100, а 27 декабря в моменте достигла $103,4.

Часовой график LUNA/USD биржи Bitfinex. Данные: TradingView.

LUNA занимает девятое место в рейтинге по капитализации. За последние семь дней токен подорожал на 26,1%.

В декабре объем заблокированных в экосистеме Terra средств превысил $18 млрд. По этому показателю проект уступает только Ethereum.

Напомним, в ноябре команда NEAR запустила решение Simple Nightshade, призванное стать первым шагом к полностью сегментированному и масштабируемому блокчейну.



