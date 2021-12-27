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Токен Santa Floki подорожал на 5000% на фоне нового твита Илона Маска

Токен Santa Floki подорожал на 5000% на фоне нового твита Илона Маска


Цена мем-токена Santa Floki (HOHOHO) выросла на 5000% после того, как Илон Маск опубликовал твит с фотографией его щенка по кличке Флоки в костюме Санта-Клауса.



По данным CoinGecko, на момент написания HOHOHO торгуется вблизи $0,00000065. Согласно сайту проекта, рыночная капитализация токена оценивается в $8,5 млн.


Santa Floki базируется в блокчейне Binance Smart Chain. Команда провела пресейл токенов в ноябре 2021 года. В white paper проекта не указаны какие-либо технические характеристики. 


Держатели Santa Floki получают вознаграждение в стейблкоине Binance USD (BUSD). По словам разработчиков, им перечисляют 4% стоимости транзакций, связанных с покупкой или продажей HOHOHO. По собственным данным проекта, на момент написания пользователям выплатили 304 508 BUSD.


Аудит смарт-контракта Santa Floki провела компания Dessert Finance. 


Маск приобрел щенка породы сиба-ину в сентябре 2021 года. Когда миллиардер сообщил об этом, токен Shiba Floki подорожал на 1300%.


В мае цена Dogecoin (DOGE) выросла на 20% после публикации основателем Tesla записи с фотографией долларовой купюры, на которой изображен логотип мем-криптовалюты, и надписью «Кибервикинг».


Напомним, в декабре Маск анонсировал продажу мерча от Tesla, который можно будет приобрести за DOGE.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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