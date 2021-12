Ученые выяснили, зачем гигантские шершни перед нападением на пчелиный улей трутся об него брюшком

Вадим Карасев

Согласно новому исследованию, железы на нижней стороне брюшка гигантских шершней выделяют особое сигнальное вещество. Поэтому перед проникновением в пчелиный улей шершень трется об него брюшком, чтобы привлечь своих сородичей для группового нападения.

Гигантские шершни Vespa soror обитают в Индии, Северном Таиланде, Лаосе, Северном Вьетнаме и некоторых частях Южного Китая, включая Гонконг, Гуандун, Фуцзянь и остров Хайнань. Длина рабочих особей данного вида шершней — от 2,5 до 3,5 см. Эти агрессивные хищники охотятся на богомолов, стрекоз, бабочек, кузнечиков и даже мелких позвоночных, таких как гекконы. Нередко они группами нападают на гнезда общественных насекомых, пчел, ос и более мелких видов шершней, прогрызая вход в гнездо, массово убивая взрослых насекомых и унося их тела и личинок. Нападение шершней может привести к гибели пчелиной семьи. От шершней страдают как семьи диких пчел, так и ульи на местных пасеках.

Коллективные нападения на ульи гигантские шершни, как правило, совершают осенью, когда их собственные семьи разрастаются и им необходимо прокормить много личинок, а в другие периоды для них более характерна одиночная охота. Профессор Хизер Маттила (Heather Mattila) из Колледжа Уэллсли и ее коллеги задались вопросом, как шершни координируют свои нападения. Ученые предположили, что в этом задействованы железы Ван-дер-Вехта и Ричардса — особые органы на нижней стороне брюшка, обнаруженные только у некоторых эусоциальных ос из подсемейств Vespinae и Polistinae. Исследователи подробно изучили структуру желез, что стало первым шагом к лучшему пониманию их предназначения. Они также изучили поведение шершней на пасеке на севере Вьетнама, чтобы попытаться оценить, задействованы ли железы в коммуникации при массовых нападениях.

Наблюдения за шершнями показали, что они трутся брюшком об улей возле входа в него. Похоже, что при трении железы оставляют химический сигнал другим шершням, который привлекает их для групповой атаки на этот улей. Авторы пишут: «Наблюдения подтверждают, что железа Ван-дер-Вехта обнажается во время трения брюшка, но что железа Ричардса и железы, связанные с жалящим аппаратом, также могут вносить свой вклад в маркирующий феромон».

Исследователи установили, что чем больше случаев трения отмечалось на конкретном улье, тем выше была вероятность, что он подвергнется групповому нападению. Некоторые ульи получали всего пару запаховых отметин, и в них пытались проникнуть только одиночные шершни, а вот улей, о который за короткое время потерлись брюшком 26 шершней, вскоре стал жертвой массовой атаки.

Исследование опубликовал журнал Annals of the Entomological Society of America.

Недавно та же исследовательская группа описала, как пчелы, в свою очередь, предупреждают друг друга о нападении гигантских шершней.