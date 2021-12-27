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Умер журналист, бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин

Умер журналист, бывший шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин

Вчера вечером стало известно, что в возрасте 45 лет скончался известный журналист, бывший шеф-редактор журналов Tatler и L'Officiel Эдуард Дорожкин.

По предварительным данным, причиной смерти стал тромб, образовавшийся после ранее перенесенной коронавирусной инфекции, однако в издании Starhit причиной смерти называют сердечную недостаточность. Официальной информации пока нет, так как еще не получены результаты вскрытия.

Дорожкин был одним из самых ярких представителей глянцевой журналистики и стоял у ее истоков еще в конце 90-х и начале нулевых. Прославился он своими острыми ироничными текстами и не менее запоминающейся манерой общения с изрядной долей сарказма. В качестве редактора Дорожкин также писал для "Коммерсанта" и "Ведомостей", а в нулевых возглавлял газеты "На Рублевке Life" и "На Новой Риге Life".


Эдуард Дорожкин

В журналистской тусовке Дорожкин был известен и как большой поклонник балета, не пропускавший ни одной значимой постановки в Большом театре. В некрологах на фейсбуке многие близкие друзья вспоминают, как Дорожкин доставал всем билеты (и, судя по воспоминаниям, весьма недорогие) на любые постановки, а многим умудрялся еще и привить любовь к балету.

Юмор Дорожкина те, кто его знал, называли беспощадным — словом журналист владел виртуозно и всегда был готов подколоть или ввернуть острый оборот, но в то же время его вспоминают как очень доброго человека и терпеливого наставника.


За несколько месяцев до смерти Эдуарда из жизни ушла и одна из его ближайших подруг, журналистка Екатерина Истомина, которую называли одним из лучших ювелирных редакторов и экспертов в сегменте люкс.

Вот если кто-то думает, что работа в глянце — безопасное место. Эдуард Дорожкин ушел, по сути, вслед за своей ближайшей подругой Екатериной Истоминой. Это были две нежные души, не справившиеся с каруселью нашей ярмарки тщеславия. И умерли оба, увы, не в роскоши,

— написали в телеграм-канале "Героиня Татлера".

С ним всегда было очень весело и всегда немножечко грустно... Он смотрел на жизнь через пузырьки шампанского, но очень трезво. Потрясающая самоирония, острый ум, беспощадный юмор и при этом — любовь и жалость к людям. Прощай, Эдуард Дорожкин, я буду скучать...

— написала в фейбуке Екатерина Одинцова.


Надя Бесчетникова
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По материалам: spletnik.ru

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