Установку систем контроля за выбросами вредных веществ урегулируют законодательно

10:40 Автор: Наталия Васильева

Президент Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих необходимость оснащения стационарных источниках выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля. Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 14 декабря 2021 года, опубликован на сайте Кремля.

Установку таких систем нужно обеспечить в городских поселениях и округах, на территориях которых с 1 января 2020 года проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Срок исполнения поручения — до 31 декабря 2022 года.

Также надо установить такие системы в городских поселениях и округах, которые будут отнесены к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ после 1 января 2022 года - в течение года после утверждения перечня квотируемых объектов. Срок исполнения поручения — до 1 апреля 2022 года.

Помимо этого, Правительству совместно с Госдумой необходимо обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих введение режима постоянного государственного контроля на квотируемых объектах при осуществлении экологического надзора за охраной атмосферного воздуха и достижением установленных квот выбросов.





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Кроме того, изменения в законодательство должны предусматривать установление административной и финансовой ответственности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за недостижение или несвоевременное достижение установленных квот выбросов загрязняющих веществ в воздух, в том числе в виде штрафов, исчисляемых исходя из оборота компаний и (или) в виде ограничений на выплату дивидендов. Срок исполнения - до 15 июля 2022 года.

Ответственными за исполнение этих поручений назначены председатель Правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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