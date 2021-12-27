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В Брянске открылся центр цифрового образования «IT-куб»

В Брянске открылся центр цифрового образования «IT-куб»

В Брянске открылся центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает сетевое издание «Брянская губерния».

Центр создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Создание «IT-куба» обошлось в 11,6 миллиона рублей из федерального бюджета. За счет средств регионального бюджета было капитально отремонтировано здание центра. На это было выделено более 30 миллионов рублей.

На занятия в центр уже записались 400 ребят. 

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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