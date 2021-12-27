В Бурятии прошел слет школьных лесничеств

В Бурятии прошел слет школьных лесничеств, сообщает Министерство образования и науки Республики Бурятия.

Целью мероприятия являлось подведение итогов экологической, природоохранной, лесохозяйственной и учебно-исследовательской деятельности.

Слет проводился в дистанционном формате на платформе Zoom. Всего в этом году в слете приняло участие 25 школьных лесничеств региона.

Мероприятие прошло в два этапа. Первый этап – дистанционный конкурс творческих работ, где ребята представили видеоролики о своей жизни, учебе, интересных моментах из жизни своих школьных лесничеств. Второй этап – онлайн-состязание «Зеленый дозор», состоящее из онлайн-игры для команд «На страже леса» на платформе Zoom, где участники показывали свои знания о животных из Красной книги Республики Бурятия, деревьях, о том, сколько разлагается мусор в лесу и что хранится в черном ящике, и онлайн-конкурсного задания по лесной тематике в Google-форме: здесь ребята отвечали на вопросы по лесной специализации от специалистов Республиканского агентства лесного хозяйства.