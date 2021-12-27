В кубанских школах откроют 136 центров «Точка роста»

В кубанских школах откроют 136 центров естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

«Сегодня по всему краю работает 329 «Точек роста». Мы открываем их с 2019 года в рамках национального проекта «Образование» на базе школ в сельской местности и городах с населением до 50 тысяч человек. Видим, насколько востребованы такие центры детьми – здесь занятия проходят на качественно новом уровне, с использованием современных технологий. Мы будем и дальше дооснащать сельские школы – в следующем году планируется создать еще 136 «Точек роста» в 38 муниципалитетах», – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

К концу 2024 года на Кубани планируют организовать работу 782 «Точек роста».

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.