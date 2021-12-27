В Москве назвали имена победителей международного конкурса «Школа без границ»

23 декабря в Москве подвели итоги Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ», учрежденного Министерством просвещения Российской Федерации.



Во втором туре конкурса приняли участие 12 финалистов первого этапа из девяти стран Содружества. Восемь педагогов представили свои проекты членам жюри и другим финалистам очно, четверо провели онлайн-защиту своих конкурсных работ.



По итогам презентаций международное жюри определило победителей конкурса «Школа без границ». Их имена были объявлены на церемонии награждения в Москве.



Победителями конкурса стали педагоги из четырех стран Содружества: Барно Саидова (Республика Таджикистан), Татьяна Щербакова (Российская Федерация), Татьяна Амбрушкевич (Республика Беларусь), Карине Саркисян (Республика Армения).



«Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского языка в странах Содружества. Мы реализуем совместные проекты, издаем учебники, проводим методическую работу, организуем мероприятия, позволяющие специалистам из разных стран обменяться опытом, получить новые знания», – заявил директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Шатунов.



Жюри отметило высокий уровень работ победителей и рекомендовало их разработки к практическому применению в методике преподавания русского языка в странах Содружества.



Конкурсные работы победителей опубликуют в официальном электронном сборнике конкурса, распространяющемся в профессиональном сообществе преподавателей русского языка стран СНГ. В сборник также войдут педагогические проекты лауреатов конкурса «Школа без границ», которые жюри отметило в рамках номинаций конкурса.



Номинация «За мастерство использования технологий преподавания» – Еркин Жексенбаев (Республика Узбекистан), Елена Самойленко (Республика Казахстан).



Номинация «За инновационный подход к преподаванию русского языка» – Айгуль Амитова (Республика Казахстан), Ваган Саакян (Республика Армения).



Номинация «За творческий подход к преподаванию русского языка» – Жанна Стрэтилэ (Республика Молдова), Нигяр Мурадова (Азербайджанская Республика).



Номинация «За оригинальность замысла педагогического проекта» – Наталия Шешко (Республика Беларусь).



Номинация «За научный подход к преподаванию русского языка» – Александр Великородный (Киргизская Республика).



Всех финалистов конкурса наградили именными дипломами и денежными призами: победители получили по 50 тысяч рублей, лауреаты – по 20 тысяч.

