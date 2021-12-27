Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Москве назвали имена победителей международного конкурса «Школа без границ»

В Москве назвали имена победителей международного конкурса «Школа без границ»

В Москве назвали имена победителей международного конкурса «Школа без границ»

23 декабря в Москве подвели итоги Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ «Школа без границ», учрежденного Министерством просвещения Российской Федерации.
 
Во втором туре конкурса приняли участие 12 финалистов первого этапа из девяти стран Содружества. Восемь педагогов представили свои проекты членам жюри и другим финалистам очно, четверо провели онлайн-защиту своих конкурсных работ.
 
По итогам презентаций международное жюри определило победителей конкурса «Школа без границ». Их имена были объявлены на церемонии награждения в Москве.
 
Победителями конкурса стали педагоги из четырех стран Содружества: Барно Саидова (Республика Таджикистан), Татьяна Щербакова (Российская Федерация), Татьяна Амбрушкевич (Республика Беларусь), Карине Саркисян (Республика Армения).
 
«Минпросвещения России уделяет особое внимание продвижению русского языка в странах Содружества. Мы реализуем совместные проекты, издаем учебники, проводим методическую работу, организуем мероприятия, позволяющие специалистам из разных стран обменяться опытом, получить новые знания», – заявил директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Шатунов.
 
Жюри отметило высокий уровень работ победителей и рекомендовало их разработки к практическому применению в методике преподавания русского языка в странах Содружества.
 
Конкурсные работы победителей опубликуют в официальном электронном сборнике конкурса, распространяющемся в профессиональном сообществе преподавателей русского языка стран СНГ.  В сборник также войдут педагогические проекты лауреатов конкурса «Школа без границ», которые жюри отметило в рамках номинаций конкурса.
 
Номинация «За мастерство использования технологий преподавания» – Еркин Жексенбаев (Республика Узбекистан), Елена Самойленко (Республика Казахстан).
 
Номинация «За инновационный подход к преподаванию русского языка» – Айгуль Амитова (Республика Казахстан), Ваган Саакян (Республика Армения).
 
Номинация «За творческий подход к преподаванию русского языка» – Жанна Стрэтилэ (Республика Молдова), Нигяр Мурадова (Азербайджанская Республика).
 
Номинация «За оригинальность замысла педагогического проекта» – Наталия Шешко (Республика Беларусь).
 
Номинация «За научный подход к преподаванию русского языка» – Александр Великородный (Киргизская Республика).
 
Всех финалистов конкурса наградили именными дипломами и денежными призами: победители получили по 50 тысяч рублей, лауреаты – по 20 тысяч.
 

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

Собянин показал, как преобразятся переулки Басманного и Красносельского районов
Собянин показал, как преобразятся переулки Басманного и
Марии Шукшиной пожелал сдохнуть Владимир Жириновский
Марии Шукшиной пожелал сдохнуть Владимир Жириновский
Полина Гагарина сделала себе роскошный подарок на Новый год
Полина Гагарина сделала себе роскошный подарок на Новый год
Пенсионерам напомнили о декабрьских больших выплатах
Пенсионерам напомнили о декабрьских больших выплатах
Как звучит наука
Как звучит наука
В Москве назвали имена победителей международного конкурса «Школа без границ»
В Москве назвали имена победителей международного конкурса «Школа без
Девушка нашла заброшенные дома в Москве и показала, как они выглядят на самом деле и кажется, что вот-вот вернется хозяин
Девушка нашла заброшенные дома в Москве и показала, как они выглядят
CEO Crypto.com обвинил CoinMarketCap в искажении данных
CEO Crypto.com обвинил CoinMarketCap в искажении данных
В полиции Индии предупредили о росте мошенничества с криптовалютами
В полиции Индии предупредили о росте мошенничества с криптовалютами
Александр Васильев расскал, как нужно ходить на вечеринки
Александр Васильев расскал, как нужно ходить на вечеринки
Лариса Гузеева показала поклонникам, как выглядит дома без укладки и косметики
Лариса Гузеева показала поклонникам, как выглядит дома без укладки и
Незавершенная мраморная античная статуя найдена в Греции
Незавершенная мраморная античная статуя найдена в Греции

Топ на сегодня

Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог
Брак Григория Лепса был обречен, считает звездный нумеролог
Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун, Джаред Лето и другие звезды встретили Рождество
Фотосессии в пижамах и шапках Санты: как Мэрайя Кэри, Риз Уизерспун,
Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 26 декабря 2021 года
Джихан Ву: криптовалютный рынок вырастет до «десятков триллионов долларов»
Джихан Ву: криптовалютный рынок вырастет до «десятков триллионов
В Кремле расширение НАТО назвали "вопросом жизни и смерти"
В Кремле расширение НАТО назвали "вопросом жизни и смерти"

Еще по теме

В Москве подведут итоги конкурса «Школа без границ»
Стартовал прием заявок на конкурс «Школа без границ»
В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2021»
Подведены итоги Всероссийского конкурса сочинений 2021 года