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В Омской области к концу 2022 года все 922 школы региона будут обеспечены IT-инфраструктурой

В Омской области к концу 2022 года все 922 школы региона будут обеспечены IT-инфраструктурой

В Омской области к концу 2022 года все 922 школы региона будут обеспечены IT-инфраструктурой, включающей раздачу Wi-Fi на территории учреждения, видеонаблюдение и защиту школьников от запрещенного контента в Сети, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрея Посаженникова.

Инфраструктура будет создана в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ».

«Омская область вошла в список пилотных регионов, и мы с этого года реализуем на территории Омской области проект по созданию IT-инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях. В этом году мы создали инфраструктуру в 273 школах, в следующем году будут завершены остальные 649 объектов», – сказал Андрей Посаженников.

Он уточнил, что благодаря проекту в школах появится возможность использовать в образовательных целях высокоскоростной беспроводной интернет в каждом классе. 

«Инфраструктура также включает видеонаблюдение и единую систему контроля передачи данных, которая защитит школьников от нежелательного контента», – добавил Андрей Посаженников.

# Общество

По материалам: edu.ru

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