В полиции Индии предупредили о росте мошенничества с криптовалютами

Комиссар полиции Хайдарабада (столица штата Телангана) Шиха Гоэль предупредила граждан Индии о росте числа киберпреступлений и призвала инвестировать в цифровые активы только через известные компании.

Do not transfer your cryptocurrency to unauthorised private wallets

Dont fall prey to fraudsters #BeCyberSmart pic.twitter.com/eJOwsnLSmX — Shikha Goel, IPS (@Shikhagoel_IPS) December 26, 2021

Гоэль отметила, что большинство случаев мошенничества связано с инвестициями и торговлей криптовалютами.

Она также рассказала о зафиксированных 16 эпизодах кражи цифровых активов после передачи закрытого ключа от криптокошелька. По ее словам, из-за особенностей работы блокчейна жертвы не смогут вернуть украденное.

В 2018 году Резервный банк Индии (RBI) запретил подконтрольным учреждениям осуществлять операции с цифровыми активами. В марте 2020 года Верховный суд страны отменил директиву RBI. Однако крупные банки решили дождаться сигнала от регулятора и тянули с возобновлением обслуживания торговых платформ.

В конце 2020 года СМИ сообщили, что ведущие финучреждения Индии возобновили работу с криптовалютными биржами и трейдерами. В мае 2021 года ЦБ подтвердил, что никаких ограничений больше нет.

Весной 2021 года стало известно, что RBI оказывает давление на банки, призывая их пересмотреть отношения с биткоин-биржами и трейдерами. По некоторым данным, ряд финансовых учреждений якобы предостерегали клиентов от использования цифровых активов и ссылались на отмененную директиву. Позже регулятор попросил банки этого не делать.

Согласно собеседникам The Economic Times, правительство запретит использовать цифровые активы для совершения платежей, но разрешит торговать и хранить их, как акции, золото или облигации.

Напомним, в декабре неизвестные злоумышленники взломали личный Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди и сообщили от его имени о легализации биткоина в стране.