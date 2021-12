В полиции Индии предупредили о росте мошенничества с криптовалютами

Комиссар полиции Хайдарабада (столица штата Телангана) Шиха Гоэль предупредила граждан Индии о росте числа киберпреступлений и призвала инвестировать в цифровые активы только через известные компании.

