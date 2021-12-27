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В полиции Индии предупредили о росте мошенничества с криптовалютами

В полиции Индии предупредили о росте мошенничества с криптовалютами


Комиссар полиции Хайдарабада (столица штата Телангана) Шиха Гоэль предупредила граждан Индии о росте числа киберпреступлений и призвала инвестировать в цифровые активы только через известные компании.




Гоэль отметила, что большинство случаев мошенничества связано с инвестициями и торговлей криптовалютами.


Она также рассказала о зафиксированных 16 эпизодах кражи цифровых активов после передачи закрытого ключа от криптокошелька. По ее словам, из-за особенностей работы блокчейна жертвы не смогут вернуть украденное.


В 2018 году Резервный банк Индии (RBI) запретил подконтрольным учреждениям осуществлять операции с цифровыми активами. В марте 2020 года Верховный суд страны отменил директиву RBI. Однако крупные банки решили дождаться сигнала от регулятора и тянули с возобновлением обслуживания торговых платформ.


В конце 2020 года СМИ сообщили, что ведущие финучреждения Индии возобновили работу с криптовалютными биржами и трейдерами. В мае 2021 года ЦБ подтвердил, что никаких ограничений больше нет.


Весной 2021 года стало известно, что RBI оказывает давление на банки, призывая их пересмотреть отношения с биткоин-биржами и трейдерами. По некоторым данным, ряд финансовых учреждений якобы предостерегали клиентов от использования цифровых активов и ссылались на отмененную директиву. Позже регулятор попросил банки этого не делать.


Согласно собеседникам The Economic Times, правительство запретит использовать цифровые активы для совершения платежей, но разрешит торговать и хранить их, как акции, золото или облигации.


Напомним, в декабре неизвестные злоумышленники взломали личный Twitter премьер-министра Индии Нарендры Моди и сообщили от его имени о легализации биткоина в стране.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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