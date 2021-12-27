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В США оценили, сколько России потребуется времени на взятие Киева

В США оценили, сколько России потребуется времени на взятие Киева

Издание American Thinker (США) считает, что Россия потратит менее 1 суток на взятие Киева в случае реального полномасштабного конфликта с Украиной. При этом Москва едва ли сталкивается с особыми рисками.

Журналисты напоминают, что президент Джо Байден прямо отказался воевать с Россией на Украине и предпочел при худшем сценарии ограничиться санкциями. Даже если он передумает, НАТО едва ли успеет нарастить силы достаточно, чтобы всерьез воевать с РФ.

По мнению авторов статьи, проблемы Запада продолжатся в том числе и из-за несогласованности позиции по санкциям. Экономический отпор провалится, поскольку многие страны не хотят и дальше усугублять свое положение, и так пострадавшее от ковида.

В экономическом отношении демократические страны вряд ли поддержат новые антироссийские санкции. Они бы выступили против этой идеи, так как ограничения несомненно усугубили бы нынешний экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, и привели бы к кризису, который бы ударил по их собственным экономикам.

Как сообщал Ruposters, ранее в Турции усомнились в том, что Украина послужит поводом для начала новой мировой войны.

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По материалам: uposters.ru

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