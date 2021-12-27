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В Турции оценили шансы на третью мировую войну из-за Украины

В Турции оценили шансы на третью мировую войну из-за Украины

Бывший глава МИД Турции Яшар Якыш скептически относится к предположению о том, что на Украине может начаться третья мировая война. Россия и НАТО едва ли станут переводить конфликт в "горячую" фазу, считает он.

"Нет никаких условий для возникновения такого конфликта. А вероятность горячего конфликта между Россией и НАТО еще меньше. Потому что в известном смысле это означает начало Третьей мировой войны", – сказал дипломат.

Он добавил, что в период высокой напряженности даже маленькая искра может разжечь более широкий конфликт, но все же вероятность такого сценария оценивается невысоко. Якыш считает, что для Турции лучше поддержать Москву, поскольку планирующаяся НАТО военная операция на Донбассе (ее возглавит Анкара) носит антироссийский характер и все это может привести к еще худшему положению, чем в 2015 году, когда турки сбили российский самолет, а поддерживаемые ими террористы убили его пилота Олега Пешкова.

Как сообщал Ruposters, ранее на Украине потребовали военной поддержки от Запада, а также захотели санкций против первого "Северного потока" и других российских газопроводов.

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По материалам: uposters.ru

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