В Украине реализован пилотный проект образовательного курса по криптовалютам

Эксперты украинского форсайта «Виртуальные активы 2030» провели базовый обучающий курс по блокчейну и криптовалютам для первых 30 украинцев, отобранных из более чем 400 претендентов на основе мотивационных писем.

Бесплатный пилотный проект прошел в режиме онлайн на государственном языке. По итогам месячного курса 17 человек успешно сдали экзамен и получили NFT-сертификаты.

В программу обучения вошли шесть уроков, четыре воркшопа, пять домашних заданий и финальный тест. Курс охватил такие темы:

«Все началось с биткоина»;

«Потом появились альткоины»;

«От виртуальных валют до виртуальных активов»;

«NFT и метавселенные»;

«О провайдерах сервисов для виртуальных активов»;

«Биржи и трейдинг»;

«Кибергигиена при работе с криптовалютами»;

«Основы AML»;

«Виртуальные активы и закон».

Участники курса научились устанавливать криптокошелек, принимать, отправлять и обменивать криптовалюты, анализировать транзакции, взаимодействовать со смарт-контрактами и настраивать безопасную онлайн-среду для работы с цифровыми активами.

Создателями проекта выступили директор по развитию бизнеса в 482.solutions Леонид Хацкевич, постоянный автор ForkLog Дмитрий Бондарь, независимый аналитик и трейдер Игорь Порох, владелец телекоммуникационной компании Валерия Волкова, руководящий партнер BlockchainArt Аида Джангирова и другие.

Согласно «дорожной карте» инициативы, к маю 2024 года половина украинцев научатся пользоваться криптовалютой, в каждой украинской школе будет преподаваться курс по виртуальным активам, а в ведущих университетах будут читаться профильные бакалаврские и магистерские программы.

Напомним, в июле Министерство цифровой трансформации Украины представило стратегию развития рынка виртуальных активов до 2024 года.