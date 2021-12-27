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В Украине реализован пилотный проект образовательного курса по криптовалютам

В Украине реализован пилотный проект образовательного курса по криптовалютам


Эксперты украинского форсайта «Виртуальные активы 2030» провели базовый обучающий курс по блокчейну и криптовалютам для первых 30 украинцев, отобранных из более чем 400 претендентов на основе мотивационных писем.


Бесплатный пилотный проект прошел в режиме онлайн на государственном языке. По итогам месячного курса 17 человек успешно сдали экзамен и получили NFT-сертификаты.


В программу обучения вошли шесть уроков, четыре воркшопа, пять домашних заданий и финальный тест. Курс охватил такие темы:


  • «Все началось с биткоина»;
  • «Потом появились альткоины»;
  • «От виртуальных валют до виртуальных активов»;
  • «NFT и метавселенные»;
  • «О провайдерах сервисов для виртуальных активов»;
  • «Биржи и трейдинг»;
  • «Кибергигиена при работе с криптовалютами»;
  • «Основы AML»;
  • «Виртуальные активы и закон».

Участники курса научились устанавливать криптокошелек, принимать, отправлять и обменивать криптовалюты, анализировать транзакции, взаимодействовать со смарт-контрактами и настраивать безопасную онлайн-среду для работы с цифровыми активами.


Создателями проекта выступили директор по развитию бизнеса в 482.solutions Леонид Хацкевич, постоянный автор ForkLog Дмитрий Бондарь, независимый аналитик и трейдер Игорь Порох, владелец телекоммуникационной компании Валерия Волкова, руководящий партнер BlockchainArt Аида Джангирова и другие.


Согласно «дорожной карте» инициативы, к маю 2024 года половина украинцев научатся пользоваться криптовалютой, в каждой украинской школе будет преподаваться курс по виртуальным активам, а в ведущих университетах будут читаться профильные бакалаврские и магистерские программы.


Напомним, в июле Министерство цифровой трансформации Украины представило стратегию развития рынка виртуальных активов до 2024 года.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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