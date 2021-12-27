Владимир Пресняков в больнице смотрел, как выносят трупы

53-летний певец Владимир Пресняков рассказал об ужасах своей болезни. Муж 39-летней Натальи Подольской заразился в феврале. Изначально артист не придавал особенного значения этому, однако постепенно болезнь набирала обороты, а поражение легких увеличивалось. «Я всё делал правильно, но каким-то образом всё это росло и росло. Сначала было 10 процентов, потом 20, а потом 30. Я думал, что уже вылечился, а потом меня накрыло через 10 дней. Практические каждый день температура очень высокая была — до 39», — признался Владимир.Владимир Пресняков с женой Он принимал кроворазжижающие таблетки — и однажды у него пошла кровь из носа, которую было невозможно остановить. Тогда Преснякова госпитализировали, поражение легких уже достигало 57 процентов. «Меня положили в больницу. Я видел из окна, как возили трупы», — с содроганием вспомнил бывший возлюбленный Кристины Орбакайте. Жена музыканта тоже заразилась от него ковидом спустя три-четыре дня. «Этого было не избежать, потому что я носила ему лекарства, мерила температуру, кормила его. У меня скаканула температура выше 38», — рассказала исполнительница хита «Поздно» Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион». Певица по совету врача прекратила грудное вскармливание младшего сына.