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Xbox Game Pass помог успеху Farming Simulator 2022, считают разработчики

Xbox Game Pass помог успеху Farming Simulator 2022, считают разработчики


Игра Farming Simulator 2022 в этом году стала одним из успешных проектов с точки зрения продаж. Появлялась информация, что на продажу 1,5 миллионов копий Farming Simulator 2022 ушла всего неделя, что является отличным показателем для столь нишевого проекта. Игра в течение нескольких недель была в ТОП-10 Steam по выручке, и в целом можно считать проект неожиданно успешным в 2021 году.

Разработчики из Giants Software не считают успех Farming Simulator 2022 случайным. В рамках интервью порталу generacionxbox, Мартин Рабл, директор по маркетингу и связям с общественностью компании Giants Software, рассказал, что частично в успехе проекта поучаствовала подписка Game Pass:

Абонентские услуги пользуются популярностью в отрасли. Мы уверены, что включение IP [Farming Simulator 19] в Xbox Game Pass расширило наши возможности для геймеров, и многие, кто никогда не покупал игру, попробовали Farming Simulator. Мы рады, что люди присоединяются к нашей серии, и я надеюсь, что мы сможем убедить их стать частью сообщества с самого начала.

Похоже, что подписка Xbox Game Pass привела немало игроков, которые купили Farming Simulator 2022 на релизе, опробовав прошлую часть в Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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