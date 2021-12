Xbox Series X | S — только седьмая по популярности игровая платформа в 2021 году





Сайт How Long to Beat, который собирает данные по времени прохождения игр, опубликовал данные по 2021 году, которые касаются игровой индустрии. У портала большая аудитория пользователей, а значит и большие данные по играм. На основе этих данных и информации от пользователей, сайт How Long to Beat определил самую популярную игровую платформу в 2021 году.

Самой популярной игровой платформой 2021 года портал How Long to Beat называет PC. Игровая приставка Xbox One расположилась на 5 месте, а Xbox Series X | S находятся на 7 месте. Что интересно, выше Xbox Series X | S находится платформа Playstation 3.

Most Played Platforms of 2021 pic.twitter.com/6ByvbUt3jX — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 19, 2021

Опубликовал портал How Long to Beat и самые высокооцененные проекты 2021 года, по версии пользователей сайта. В этом списке Forza Horizon 5 заняла 4 место, а Psychonauts 2 находится на 5 месте. Игра Halo Infinite в ТОП-10 не попала.

Highest Rated Games of 2021 pic.twitter.com/wBoxv7pwDp — HowLongToBeat (@HowLongToBeat) December 24, 2021