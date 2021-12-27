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Xbox Series X | S — только седьмая по популярности игровая платформа в 2021 году

Xbox Series X | S — только седьмая по популярности игровая платформа в 2021 году


Сайт How Long to Beat, который собирает данные по времени прохождения игр, опубликовал данные по 2021 году, которые касаются игровой индустрии. У портала большая аудитория пользователей, а значит и большие данные по играм. На основе этих данных и информации от пользователей, сайт How Long to Beat определил самую популярную игровую платформу в 2021 году.

Самой популярной игровой платформой 2021 года портал How Long to Beat называет PC. Игровая приставка Xbox One расположилась на 5 месте, а Xbox Series X | S находятся на 7 месте. Что интересно, выше Xbox Series X | S находится платформа Playstation 3.

Опубликовал портал How Long to Beat и самые высокооцененные проекты 2021 года, по версии пользователей сайта. В этом списке Forza Horizon 5 заняла 4 место, а Psychonauts 2 находится на 5 месте. Игра Halo Infinite в ТОП-10 не попала.


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По материалам: newxboxone

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