Жены Романа Жукова устроили перепалку

Бывшая жена певца Ромы Жукова жестко высказалась о новой супруге артиста. Вот уже больше двух лет артист счастлив со второй женой Ольгой. С бывшей Жукову не удалось расстаться с миром, она до сих пор не прочь задеть избранницу экс-супруга. Четыре года назад Роман Жуков со скандалом расстался с женой Еленой, которая родила ему семерых детей. Спустя столько лет пара до сих пор не может наладить общение — многодетная мама то и дело обвиняет бывшего в нежелании помогать ей с наследниками. «Меня поддерживают все, кроме нашего папы. Давал по 15 тысяч рублей на нас, семерых, на две недели. От него исходит сплошной негатив. Детям говорит, мол, пусть мама сама ходит по магазинам, цепляет заразу, а в случае чего я вас воспитывать буду. Рома показывает им страшные ролики о коронавирусе, пугает их, матерится. Дети после этого переживают и плохо спят», — жаловалась она год назад.Роман Жуков Елена не прочь обсудить бывшего и его возлюбленную в соцсетях. Молодая жена артиста то и дело натыкается на едкие злые комментарии экс-супруги музыканта. Так, недавно она обвиняла соперницу в том, что Ольга якобы приворожила Жукова и поэтому смогла увести его из семьи. «Его жена новая заворожила Романа, взяла его в плен всякими обрядами, а он типа и не знает, куда влип», — говорила она в Instagram. Ольга не обижается на подобные выпады бывшей жены Романа и поднимает ее комментарии на смех, обсуждая вместе с подписчиками в личном блоге. «Наверно, никогда не успокоится. Когда у человека нет своей личной жизни, он всегда будет совать свой нос в чужую. Ну и скучно ей, что поделать. Давайте вместе пожалеем ее!» — подписала она сторис. Певец не участвует в публичных обсуждениях, но ранее он просил Елену прекратить оскорблять его новую семью. Артист уверял, что помогает матери его детей, в том числе финансово. «У меня прекрасные отношения с наследниками. Старший сын Никита переезжаем к нам. Ему 13 лет. Он мою новую жену Олю обожает. Другие дети тоже с нами общаются. Высылаю Елене по 200-300 тысяч на продукты, а она на меня еще жалуется», — уверял 54-летний Жуков на передаче «Звезды сошлись» на НТВ.