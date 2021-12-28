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15 самых глупых блюд от поваров, которых лучше бы не существовало

15 самых глупых блюд от поваров, которых лучше бы не существовало

Кулинария прекрасна тем, что можно всегда совершенствоваться. Ради внимания посетителя или клиента, повара стараются изо всех сил придумать что-то новое, оригинальное и креативное. Но это стремление к чему-то необычному иногда бывает уже слишком, и эксперименты не дают желаемого результата. 

Странные сочетания продуктов, непонятный вид и подача вызывают большой спектр разных эмоций, но точно не аппетит.

1. Хот-доги. Но вместо сосиски - морковь

2. Отвратительное сочетание мороженого и фасоли. Надеемся, что тот, кто это сделал, попадет в ад

3. Маринованное молоко. Даже страшно представить..

4. Коронавирусный спец

5. Водка с копченым лососем

6. Биточек на максималках

7. А в чем вообще был смысл?

8. *Чпульк*

9. Круто вышлядит, но кушать это как-то не охота

10. Коктейль под названием "Бургер"

11. Сладкий бургер

12. Это куб. Это бургер. Два в одном

13. Сливочное масло в томатном соусе. Да за такое нужно сажать за решетку

14. Стейк Торт

15. Пицца в рожке для мороженного

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По материалам: Юмор

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