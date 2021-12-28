15 самых глупых блюд от поваров, которых лучше бы не существовало
Сегодня, 15:50
Кулинария прекрасна тем, что можно всегда совершенствоваться. Ради внимания посетителя или клиента, повара стараются изо всех сил придумать что-то новое, оригинальное и креативное. Но это стремление к чему-то необычному иногда бывает уже слишком, и эксперименты не дают желаемого результата.
Странные сочетания продуктов, непонятный вид и подача вызывают большой спектр разных эмоций, но точно не аппетит.
1. Хот-доги. Но вместо сосиски - морковь
2. Отвратительное сочетание мороженого и фасоли. Надеемся, что тот, кто это сделал, попадет в ад
3. Маринованное молоко. Даже страшно представить..
4. Коронавирусный спец
5. Водка с копченым лососем
6. Биточек на максималках
7. А в чем вообще был смысл?
8. *Чпульк*
9. Круто вышлядит, но кушать это как-то не охота
10. Коктейль под названием "Бургер"
11. Сладкий бургер
12. Это куб. Это бургер. Два в одном
13. Сливочное масло в томатном соусе. Да за такое нужно сажать за решетку
14. Стейк Торт
15. Пицца в рожке для мороженного
По материалам: Юмор