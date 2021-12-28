15 самых глупых блюд от поваров, которых лучше бы не существовало

Кулинария прекрасна тем, что можно всегда совершенствоваться. Ради внимания посетителя или клиента, повара стараются изо всех сил придумать что-то новое, оригинальное и креативное. Но это стремление к чему-то необычному иногда бывает уже слишком, и эксперименты не дают желаемого результата.

Странные сочетания продуктов, непонятный вид и подача вызывают большой спектр разных эмоций, но точно не аппетит.

1. Хот-доги. Но вместо сосиски - морковь

2. Отвратительное сочетание мороженого и фасоли. Надеемся, что тот, кто это сделал, попадет в ад

3. Маринованное молоко. Даже страшно представить..

4. Коронавирусный спец

5. Водка с копченым лососем

6. Биточек на максималках

7. А в чем вообще был смысл?

8. *Чпульк*

9. Круто вышлядит, но кушать это как-то не охота

10. Коктейль под названием "Бургер"

11. Сладкий бургер

12. Это куб. Это бургер. Два в одном

13. Сливочное масло в томатном соусе. Да за такое нужно сажать за решетку

14. Стейк Торт

15. Пицца в рожке для мороженного