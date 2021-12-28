Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » 1608 человек из 71 региона России вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»

1608 человек из 71 региона России вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»

1608 человек из 71 региона России вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»

Определены 1608 полуфиналистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» – масштабного проекта Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования, который проводился с 15 по 23 декабря. 402 команды из 71 региона России продолжат конкурсную борьбу в региональных полуфиналах, которые пройдут с 21 января по 13 марта 2022 года в восьми городах России. Списки участников очных полуфиналов опубликованы на сайте конкурса, информирует Минпросвещения России.

«Поздравляю участников с успешным прохождением этого первого серьёзного конкурсного этапа. Уверен, что участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» станет важной вехой в их профессиональном развитии, позволит конкурсантам наиболее ярко проявить свои личные качества и профессиональные навыки, приобрести полезный педагогический опыт и показать себя настоящими лидерами в сфере образования», – отметил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» принимают участие команды в составе четырёх сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников. Всего заявки на участие в конкурсе подали 36 758 человек из всех регионов России.

Заявочная кампания продлилась с 7 октября по 10 декабря. Команды, которые успешно зарегистрировались на сайте конкурса, получили возможность пройти восьмидневное дистанционное тестирование на проверку общей, функциональной и управленческой грамотности.

Рейтинги полуфиналистов в каждом федеральном округе формировались исходя из суммарного балла всех участников одной команды.

Лидерами по итогам этого конкурсного этапа стали Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Москва, Краснодарский край, Волгоградская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская и Тюменская области. 18% полуфиналистов представляют сельские районы и удалённые территории страны.

Большинство полуфиналистов конкурса – это педагоги и руководители образовательных организаций в возрасте от 40 до 50 лет (38%), Полуфиналистов в возрасте от 25 до 35 лет – 27%, более 50 человек моложе 25 лет, более 40 участников старше 60 лет.

«Теперь самое важное для полуфиналистов – самым активным образом проявить себя на очных этапах. Уверен, что конкурс в очередной раз подтвердит свой статус коммуникационной платформы для педагогического сообщества, эффективной площадки для обмена профессиональными практиками и методиками. В следующем году в очных этапах примут участие представители большого спектра образовательных организаций: и классических общеобразовательных школ, и учреждений, специализирующихся на определённых областях обучения (технические и гуманитарные науки, военно-патриотическое воспитание, обучение одарённых детей и детей с особыми образовательными потребностями). Желаю всем командам, прошедшим в полуфинал, успешного выступления. Надеюсь, что конкурс станет дополнительным импульсом для их профессионального развития», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По итогам прохождения каждого из тестов участники получали доступ к списку рекомендуемой литературы для дальнейшего профессионального и личностного развития.

Первый полуфинал для команд Приволжского федерального округа состоится 21 января 2022 года в Нижнем Новгороде. В финале встретятся 100 команд-победителей.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма.

Призёры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнёров конкурса.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой участники могут заявить о себе и найти единомышленников.

Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Организатор конкурса – Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

1608 человек из 71 региона России вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»
1608 человек из 71 региона России вышли в полуфинал Всероссийского
В Волгоградской области мобильный технопарк «Кванториум» провел предновогодний марафон
В Волгоградской области мобильный технопарк «Кванториум» провел
Астропрогноз на январь 2022 года
Астропрогноз на январь 2022 года
Дима Билан рассказал в интервью Ксении Собчак о своем отношении к Путину и проблемах с алкоголем
Дима Билан рассказал в интервью Ксении Собчак о своем отношении к
В Кемеровской области состоялась областная смена «Зимний фестиваль «В ритме РДШ»
В Кемеровской области состоялась областная смена «Зимний фестиваль «В
Инсайдер: Разработка эксклюзивной для Xbox игры Everwild в «беспорядке»
Инсайдер: Разработка эксклюзивной для Xbox игры Everwild в
Японские игроки не жалуют игры Xbox — только одна игра Xbox Game Studios в ТОП-100
Японские игроки не жалуют игры Xbox — только одна игра Xbox Game
В Китае разработали первого в мире ИИ-прокурора
В Китае разработали первого в мире ИИ-прокурора
В 2021 году институциональные криптокастодианы привлекли более $3,4 млрд
В 2021 году институциональные криптокастодианы привлекли более $3,4
Лунный день сегодня 28 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 28 декабря 2021 года
Ученые разработали искусственные мышцы для микророботов
Ученые разработали искусственные мышцы для микророботов
Игры Xbox Game Studios в списке самых прибыльных Steam за год
Игры Xbox Game Studios в списке самых прибыльных Steam за год

Топ на сегодня

Юпитер в Рыбах с 29 декабря 2021 года: рекомендации для Знаков Зодиака от Анжелы Перл
Юпитер в Рыбах с 29 декабря 2021 года: рекомендации для Знаков
Банк России начнет контролировать P2P-переводы для борьбы с биткоин-обменниками
Банк России начнет контролировать P2P-переводы для борьбы с
5 распространенных причин супружеской измены
5 распространенных причин супружеской измены
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar
Битва обложек: Vogue против Harper's Bazaar

Еще по теме

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошла презентация конкурса «Флагманы образования. Школа»
Более 11 тысяч заявок поступило на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»
Более 36 тысяч человек подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Школа»
5000 заявок поступили на участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»