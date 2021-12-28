1608 человек из 71 региона России вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»

Определены 1608 полуфиналистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» – масштабного проекта Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования, который проводился с 15 по 23 декабря. 402 команды из 71 региона России продолжат конкурсную борьбу в региональных полуфиналах, которые пройдут с 21 января по 13 марта 2022 года в восьми городах России. Списки участников очных полуфиналов опубликованы на сайте конкурса, информирует Минпросвещения России.

«Поздравляю участников с успешным прохождением этого первого серьёзного конкурсного этапа. Уверен, что участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» станет важной вехой в их профессиональном развитии, позволит конкурсантам наиболее ярко проявить свои личные качества и профессиональные навыки, приобрести полезный педагогический опыт и показать себя настоящими лидерами в сфере образования», – отметил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» принимают участие команды в составе четырёх сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников. Всего заявки на участие в конкурсе подали 36 758 человек из всех регионов России.

Заявочная кампания продлилась с 7 октября по 10 декабря. Команды, которые успешно зарегистрировались на сайте конкурса, получили возможность пройти восьмидневное дистанционное тестирование на проверку общей, функциональной и управленческой грамотности.

Рейтинги полуфиналистов в каждом федеральном округе формировались исходя из суммарного балла всех участников одной команды.

Лидерами по итогам этого конкурсного этапа стали Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Москва, Краснодарский край, Волгоградская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская и Тюменская области. 18% полуфиналистов представляют сельские районы и удалённые территории страны.

Большинство полуфиналистов конкурса – это педагоги и руководители образовательных организаций в возрасте от 40 до 50 лет (38%), Полуфиналистов в возрасте от 25 до 35 лет – 27%, более 50 человек моложе 25 лет, более 40 участников старше 60 лет.

«Теперь самое важное для полуфиналистов – самым активным образом проявить себя на очных этапах. Уверен, что конкурс в очередной раз подтвердит свой статус коммуникационной платформы для педагогического сообщества, эффективной площадки для обмена профессиональными практиками и методиками. В следующем году в очных этапах примут участие представители большого спектра образовательных организаций: и классических общеобразовательных школ, и учреждений, специализирующихся на определённых областях обучения (технические и гуманитарные науки, военно-патриотическое воспитание, обучение одарённых детей и детей с особыми образовательными потребностями). Желаю всем командам, прошедшим в полуфинал, успешного выступления. Надеюсь, что конкурс станет дополнительным импульсом для их профессионального развития», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По итогам прохождения каждого из тестов участники получали доступ к списку рекомендуемой литературы для дальнейшего профессионального и личностного развития.

Первый полуфинал для команд Приволжского федерального округа состоится 21 января 2022 года в Нижнем Новгороде. В финале встретятся 100 команд-победителей.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма.

Призёры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнёров конкурса.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой участники могут заявить о себе и найти единомышленников.

Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Организатор конкурса – Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».