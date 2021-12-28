5 причин, по которым иностранцы не хотят переезжать в Россию

Для многих иностранцев Россия – это зима, медведи, матрешки. Ведь множество иностранных людей знают страну только по различным рассказам.

В этой статье мы собрали ТОП 5 основных опасений иностранцев при поездке в Россию.

1. Местный климат





Суровый климат – один из самых распространенных страхов. Ведь даже мороз в -25 может вызвать шок у большинства иностранцев, что уж говорить об удаленных регионах России, где температура может достигать отметки в -40.



2. Язык





Россия – одна из немногих стран, в которой нет информационных стендов на английском. Да и встретить русского в регионах, который сможет свободно общаться на английском – это, что-то невозможное.



3. Менталитет





Менталитет иностранцев и коренных жителей России сильно разниться. Приезжие не понимают, почему русские не улыбаются на улицах и постоянно ходят хмурые. Также много вопросов возникает по поводу «русской души». Ведь это гремучая смесь из множества различных чувств и эмоций.



4. Переполненный городской транспорт





Иностранцы часто удивляются транспортной логистике в России. Ведь только здесь маршрутки в состоянии перевозить столько людей, сколько сможет вместиться в салоне. Также у некоторых людей вызывает удивление нестабильное расписание общественного транспорта, особенно если речь идет о регионах.



5. Грязь на улицах





Как признаются некоторые иностранцы, их шокирует грязь на улицах России и безразличие людей к бездомным животным. Многие приезжие отмечают, что не раз встречали забитый мусорный бак или брошенных питомцев на улицах даже самых крупных городов.