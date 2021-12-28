5 вещей, от которых нужно отказаться в январе 2022 года, чтобы стать счастливее

Вадим Карасев

Многие люди думают, что для счастья нужно лишь что-то получать от жизни. Оказывается, если избавляться от ненужных вещей, эмоций и воспоминаний, можно привлечь больше удачи и стать намного счастливее.

Январь — это время, когда каждому из нас требуется сила осознанности. Именно благодаря ей мы меняем реальность вокруг себя. Постарайтесь понять, чего вы хотите от жизни сейчас больше всего. Это поможет сформировать правильные цели и найти дополнительную мотивацию.

Дурные воспоминания

В январе 2022 года они будут опасными. Перестаньте думать о негативных вещах, которые произошли в 2021 году. Попробуйте взглянуть на них иначе, ведь все плохое, что приходится пережить, делает нас намного сильнее. Перестаньте гонять в голове мысли о том, что вам нужно было поступить иначе. Оптимистам удастся обратить негативные события 2021 года себе на пользу.

Агрессия

2022 год должен пройти под эгидой положительных эмоций, а добиться позитива не удастся, если вы не сможете побороть свою агрессию. Январь будет идеально подходить для того, чтобы мыслить позитивнее и забывать обиды. Если кто-то будет вас провоцировать на негативные эмоции, ни в коем случае не отвечайте недоброжелателю той же монетой, поскольку это спровоцирует шквал проблем во всех сферах.

Переработка

Для некоторых людей январь может оказаться очень динамичным месяцем. Астрологи и эксперты в области биоэнергетики уверены в том, что всем нам необходимо уделять как можно больше времени своему здоровью. Избавиться от проблем с самочувствием смогут те, кто умеет отдыхать, не забывает выходить на улицу и не позволяет дурным привычкам брать над собой верх. Умение отдыхать поможет не перегореть.

Финансовое расточительство

Это касается не только покупок для дома, семьи и удовлетворения личных запросов. Речь идет также и о расточительстве в бизнесе. Старайтесь быть предельно осторожными, выступая в роли покупателя. Январская энергетика не поддерживает излишние траты.

Общение с теми, кто вам не нравится

Если вы будете поддерживать общение с людьми, которые поступают так, как вы бы поступать ни за что не стали, это повысит вероятность того, что вы начнете поступать так же. В январе нужно ограничить общение с токсичными и чрезмерно негативными людьми.