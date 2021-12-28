Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

7-месячный сын Татьяны Волосожар растет ее копией

7-месячный сын Татьяны Волосожар растет ее копией
Муж фигуристки Татьяны Волосожар, Максим Траньков поделился фото их сына Теодора. Малышу исполнилось 7 месяцев. Известные фигуристы, олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков растят двоих детей. Их сыну исполнилось 7 месяцев. По этому случаю звездный папа решил опубликовать в личном блоге забавное фото Теодора. Максим Траньков еще раз поблагодарил супругу за чудесного наследника. Поклонники умилились малышом. Большинство пришли к выводу, что мальчик очень похож на свою знаменитую маму.
Теодор Траньков «7 месяцев, мой богатырь!!! Продолжатель рода!!! СЫН!!! Спасибо маме❤️♥️❤️»— трогательно написал фигурист. «Щекастый пупс! Теодор Максимович собственной персоной!😍! Здоровья ему, радости и смеха беззаботного и счастливого!», «Это надо, генетика какая! Доча - копия папа, а сын - копия мама!», «Маленький красавчик, похож на маму», «Маленький Танчик❤️❤️❤️», «Все как надо! Дочечка - на папу, сыночек - на маму», «А синеглазый какой🙏🏻💖💖💖 чудо просто!🥰🥰🥰», «Мамин мальчик!!!❤️❤️❤️»,  — откликнулись поклонники в Instagram.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков с детьми Отметим, дочери спортсменов 4 года. Звездные родители не водят Анжелику в детский сад. Если Татьяна Волосожар занята, то девочка проводит время с папой или бабушками. Фигуристка признавалась, что с появлением на свет Теодора жизнь изменилась у всех членов семьи. К слову, Максим Траньков, конечно же, помогает супруге растить детей. Сейчас звездный отец больше уделяет внимание Анжелике, пока жена занимается маленьким сыном. Кстати, Татьяна не собирается останавливаться на достигнутом. «Я счастлива быть мамой. Когда появилась Лика, я была очень счастлива, а когда родился Тео — стала счастлива вдвойне! Может быть это чувство получится преумножить и третий раз, кто знает. Я пока точно не знаю😂 Загадывать не буду», - делилась фигуристка с поклонниками.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Чарльз Хоскинсон рассказал о планах развития Cardano в 2022 году
Чарльз Хоскинсон рассказал о планах развития Cardano в 2022 году
В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через криптобиржу
В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $48,7 млн через
Оксана Федорова жестко высказалась о пластиках моделей
Оксана Федорова жестко высказалась о пластиках моделей
7-месячный сын Татьяны Волосожар растет ее копией
7-месячный сын Татьяны Волосожар растет ее копией
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 28 декабря 2021 года
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 называют Game Pass главным событием игровой индустрии в 2021 году
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 называют Game Pass главным событием
Российская команда Xbox представила балет на тему Halo Infinite
Российская команда Xbox представила балет на тему Halo Infinite
Извинения года — удачные и не очень: как "Вкусвилл" оскорбил квир-сообщество и за что оправдывался Моргенштерн
Извинения года — удачные и не очень: как "Вкусвилл"
Новая нейросеть сделает популярный метод редактирования генома более точным
Новая нейросеть сделает популярный метод редактирования генома более
В Вологодской области 13 тысяч школьников стали участниками профориентационного тестирования
В Вологодской области 13 тысяч школьников стали участниками
Правительство России расширило перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет маткапитала
Правительство России расширило перечень товаров для детей-инвалидов,
15 самых глупых блюд от поваров, которых лучше бы не существовало
15 самых глупых блюд от поваров, которых лучше бы не существовало

Топ на сегодня

Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного рейтинга Barclay Hedge по итогам октября 2021
Инвестиционные стратегии ИК «Алго Капитал» в Топе международного
Сооснователь Dogecoin отказался продолжать работу над мем-криптовалютой
Сооснователь Dogecoin отказался продолжать работу над
NFT-маркетплейс UNXD и Decentraland проведут неделю моды в метавселенной
NFT-маркетплейс UNXD и Decentraland проведут неделю моды в
Максим Галкин показал домашнее видео из бассейна
Максим Галкин показал домашнее видео из бассейна
Сторонник Ripple обвинил SEC в предвзятом отношении к токену XRP
Сторонник Ripple обвинил SEC в предвзятом отношении к токену XRP

Еще по теме

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Волосожар и Траньков пропустят весь сезон
Российские фигуристы Волосожар/Траньков полностью пропустят текущий сезон
Татьяна Волосожар поделилась кадрами с крестин 6-месячного сына
Олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков станут родителями