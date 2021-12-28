7-месячный сын Татьяны Волосожар растет ее копией

Муж фигуристки Татьяны Волосожар, Максим Траньков поделился фото их сына Теодора. Малышу исполнилось 7 месяцев. Известные фигуристы, олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков растят двоих детей. Их сыну исполнилось 7 месяцев. По этому случаю звездный папа решил опубликовать в личном блоге забавное фото Теодора. Максим Траньков еще раз поблагодарил супругу за чудесного наследника. Поклонники умилились малышом. Большинство пришли к выводу, что мальчик очень похож на свою знаменитую маму.Теодор Траньков «7 месяцев, мой богатырь!!! Продолжатель рода!!! СЫН!!! Спасибо маме❤️♥️❤️»— трогательно написал фигурист. «Щекастый пупс! Теодор Максимович собственной персоной!😍! Здоровья ему, радости и смеха беззаботного и счастливого!», «Это надо, генетика какая! Доча - копия папа, а сын - копия мама!», «Маленький красавчик, похож на маму», «Маленький Танчик❤️❤️❤️», «Все как надо! Дочечка - на папу, сыночек - на маму», «А синеглазый какой🙏🏻💖💖💖 чудо просто!🥰🥰🥰», «Мамин мальчик!!!❤️❤️❤️», — откликнулись поклонники в Instagram.Татьяна Волосожар и Максим Траньков с детьми Отметим, дочери спортсменов 4 года. Звездные родители не водят Анжелику в детский сад. Если Татьяна Волосожар занята, то девочка проводит время с папой или бабушками. Фигуристка признавалась, что с появлением на свет Теодора жизнь изменилась у всех членов семьи. К слову, Максим Траньков, конечно же, помогает супруге растить детей. Сейчас звездный отец больше уделяет внимание Анжелике, пока жена занимается маленьким сыном. Кстати, Татьяна не собирается останавливаться на достигнутом. «Я счастлива быть мамой. Когда появилась Лика, я была очень счастлива, а когда родился Тео — стала счастлива вдвойне! Может быть это чувство получится преумножить и третий раз, кто знает. Я пока точно не знаю😂 Загадывать не буду», - делилась фигуристка с поклонниками.