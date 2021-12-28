78 процентов молодых россиян намерены встречать Новый год с семьёй

00:20 Автор: Никита Вятчанин

Таковы итоги онлайн-опроса, который провёл Молодёжный парламент при Государственной Думе на Telegram-канале молодых российских парламентариев. Итоги опроса будут представлены 28 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты».

Участники опроса — это в большинстве россияне в возрасте до 35 лет (таковых среди опрошенных оказалось 64, 2 процента). Как признался «Парламентской газете» председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов, некоторые итоги онлайн-исследования его инициаторов удивили.

«Признаюсь, неожиданным и приятным для нас оказалось то, что большой процент опрошенных (такой ответ дали 77,9 процента людей. — Прим. ред.) намерены проводить новогодние праздники вместе с семьёй. И это — в большинстве своём молодые люди», — отметил он.

Этот ответ на вопрос «чем вы планируете заниматься в новогодние праздники?» заметно опередил другие варианты. Второй по популярности ответ — «проведу время с друзьями» — выбрали 39,4 процента. А вариант «займусь просмотром фильмов и сериалов» пришёлся по душе 33,3 процента опрошенных. Уточним, что на вопрос можно было дать несколько ответов.

Какие форматы встречи Нового года предпочитают россияне?

Одной из задач опроса, который проводился анонимно и был закрыт вечером 27 декабря, было выяснить — сколько людей планирует заниматься в новогодние каникулы спортом и активным отдыхом, и какой процент из них намерен употреблять алкогольные напитки. Этому были посвящены отдельные опции исследования.

Выяснилось, что 32 процента участников вообще не будут употреблять алкогольные напитки на новогодние праздники. А вот 52,3 процента опрошенных намерены немного выпить в новогоднюю ночь.

Хорошее впечатление оставили и результаты опроса, посвященного эффективности социальной рекламы о вреде алкоголя: почти 60 процентов считают её полезной для молодежи. При этом показывать такую рекламу нужно прежде всего в соцсетях и в интернете, отметили участники: 82,7 процента и 72,1 процента соответственно. Третий по популярности ответ — в общественных заведениях — выбрали 43 процента респондентов (на вопрос было можно дать несколько ответов).

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«Это, конечно, вселяет оптимизм — когда большинство людей говорит, что социальная антиалкогольная реклама эффективна для молодежи, — считает Дмитрий Шатунов. — Мы считаем, что надо подходить к этому вопросу комплексно. Одно из наших предложений — размещать такую рекламу на упаковках алкогольных напитков, по аналогии с тем, как это давно уже делается на табачных упаковках, на которых размещается информация о вреде курения».

#праздники #алкоголь

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