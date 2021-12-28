Анализ фьючерсов: продавцы вернулись на рынок

На прошлой неделе цена биткоина выросла на 8% и преодолела уровень $50 000. Ethereum подорожал на 3% и также закрыл неделю выше психологической отметки $4000.

Однако 28 декабря продавцы усилили давление на рынок. На момент публикации биткоин торгуется по $49 000, а Ethereum — $3900.

Когда остановится текущая коррекция? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптовалютной бирже Bybit.

BTCUSD

23 декабря биткоин преодолел уровень $50 000, однако быки не смогли подтолкнуть актив выше $52 147 — после достижения локального максимума на этой отметке цена за сутки опустилась ниже $50 000.

Уровни поддержки и сопротивления на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

В случае закрытия дневной свечи ниже $50 000 BTCUSD может продолжить снижение к поддержке в зоне $45 500.

Однако если быки удержат $50 000 к закрытию месячной свечи, то следующий год ведущая криптовалюта может начать с возобновления восходящего тренда от этого уровня.

ETHUSD

На момент публикации ETHUSD также снизился ниже отметки $4000.

Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Если цена биткоина не сможет закрепиться выше $50 000, стоит ожидать снижения Ethereum к поддержке в зоне $3700.

Выводы

Медведям снова удалось продавить биткоин и Ethereum ниже $50 000 и $4000. Если быки не защитят эти уровни к закрытию месячной свечи, то 2022 год активы могут начать в нисходящем тренде.

Закрепление криптовалют выше этих отметок станет основой для продолжения восходящего тренда в новом году.