Анастасия Волочкова нацепила парик на шоу «Давай поженимся»

Балерина Анастасия Волочкова пришла к свахам, чем рассмешила фанатов. Звезда балета продолжила делиться кадрами со съемок шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Артистка не признается, снималась ли она в программе как гость или пришла в студию в качестве невесты. Однако уже известно, что балерина предстанет перед зрителями в неожиданном образе. Волочкова поделилась кадром, на котором позирует в пышном парике с кудрями. Оказалось, что артистка одолжила его у другого человека. «В парике жениха 😂», — объяснилась перед публикой Волочкова.Анастасия Волочкова в парике Фанаты высмеяли модный эксперимент артистки и посоветовали в следующий раз выбрать более естественный вариант. Этот, как решили в Инстаграме, выглядит слишком дешевым. «Стыдоба какая-то!», «Куда катится эта женщина?» — переживают подписчики Волочковой. Между прочим, некоторое время назад Анастасия жаловалась на проблемы с выпадением волос. Она проходила курс лечебных процедур против облысения. Не исключено, что шевелюра балерины оказалась в плачевном состоянии из-за слишком жесткой диеты. Ранее Волочкова рассказывала, что очень сильно ограничивает себя в питании ради стройности.