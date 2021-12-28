Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова нацепила парик на шоу «Давай поженимся»

Анастасия Волочкова нацепила парик на шоу «Давай поженимся»
Балерина Анастасия Волочкова пришла к свахам, чем рассмешила фанатов. Звезда балета продолжила делиться кадрами со съемок шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Артистка не признается, снималась ли она в программе как гость или пришла в студию в качестве невесты. Однако уже известно, что балерина предстанет перед зрителями в неожиданном образе. Волочкова поделилась кадром, на котором позирует в пышном парике с кудрями. Оказалось, что артистка одолжила его у другого человека. «В парике жениха 😂», — объяснилась перед публикой Волочкова.
Анастасия Волочкова в парике Фанаты высмеяли модный эксперимент артистки и посоветовали в следующий раз выбрать более естественный вариант. Этот, как решили в Инстаграме, выглядит слишком дешевым. «Стыдоба какая-то!», «Куда катится эта женщина?» — переживают подписчики Волочковой. Между прочим, некоторое время назад Анастасия жаловалась на проблемы с выпадением волос. Она проходила курс лечебных процедур против облысения. Не исключено, что шевелюра балерины оказалась в плачевном состоянии из-за слишком жесткой диеты. Ранее Волочкова рассказывала, что очень сильно ограничивает себя в питании ради стройности.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

СМИ: страдающий деменцией Джек Николсон доживает "последние печальные дни"
СМИ: страдающий деменцией Джек Николсон доживает "последние
DotBit отзывы и краткий обзор
DotBit отзывы и краткий обзор
Анастасия Волочкова нацепила парик на шоу «Давай поженимся»
Анастасия Волочкова нацепила парик на шоу «Давай поженимся»
Никас Сафронов нарушил закон и разрисовал дом
Никас Сафронов нарушил закон и разрисовал дом
Беременная Эшли Грэм снялась обнаженной
Беременная Эшли Грэм снялась обнаженной
Вице-губернатор Новгородской области лишился поста после пьяного дебоша в баре
Вице-губернатор Новгородской области лишился поста после пьяного
Полезные свойства сон-травы и сферы её применения
Полезные свойства сон-травы и сферы её применения
Off-duty: Тина Кунаки отдыхает на пляже в Бразилии
Off-duty: Тина Кунаки отдыхает на пляже в Бразилии
Эксклюзивную лимитированную фигурку Funko Pop выпускают к 20-летию Halo
Эксклюзивную лимитированную фигурку Funko Pop выпускают к 20-летию
Еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 4 января
Еженедельная распродажа игр и DLC для Xbox — до 4 января
Настасья Самбурская показала себя в розовом купальнике, чтобы перещеголять Рудову
Настасья Самбурская показала себя в розовом купальнике, чтобы
Нюша отпраздновала с семьей Католическое Рождество в Дубае
Нюша отпраздновала с семьей Католическое Рождество в Дубае

Топ на сегодня

Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Алла Пугачева удивила перекошенным лицом на свежем фото
Экс-супругу Григория Лепса заподозрили в романе с красавцем-манекенщиком
Экс-супругу Григория Лепса заподозрили в романе с
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Жены Романа Жукова устроили перепалку
Off-duty: Джулия Робертс на пляже в Австралии
Off-duty: Джулия Робертс на пляже в Австралии
Марии Шукшиной пожелал сдохнуть Владимир Жириновский
Марии Шукшиной пожелал сдохнуть Владимир Жириновский

Еще по теме

Анастасия Волочкова опять разделась перед камерой (фото)
Поклонник Волочковой подарил ей Maybach за 10 миллионов
Волочкова взорвала интернет откровенным «новогодним» шпагатом в розовом бикини
Волочкова в красном купальнике променяла русскую баню на хаммам