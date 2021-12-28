Андрей Малахов едва не убил писательницу своим предложением

Виктория Токарева призналась, что поперхнулась, когда услышала предложение ведущего Андрея Малахова. Писательница рассказала, что однажды ей позвонили от Андрея Малахова и пригласили поучаствовать в одной из программ. Предложенная сумма ее просто «убила». «Назвали гонорар. Я поперхнулась. Такие деньги я могу заработать за год непрерывной работы… Я отказалась от всяких денег, потому что репутацию выстраиваешь всю жизнь, а потерять можно за пять минут. Они мне потом звонили, повышали гонорар, но я ответила, что мне не нужна публичность, и отказалась» — рассказала писательница.Андрей Малахов В момент первого звонка у нее гостила дочка, которая очень испугалась, что мама согласится. «Она сказала: «Мамаша, если вам нужны деньги, я вам завтра привезу, но я прошу, чтобы ты там не появлялась, иначе я не буду знать, как мне жить». Я ей сказала, что и не собиралась» — успокоила дочь Виктория. Токарева призналась, что ее все равно поражает, как взрослые, состоявшиеся люди могут соглашаться на участие в таких шоу. «Меня поражает на ТВ вся эта камарилья. Шукшина зачем-то вылезает со своим Алибасовым. Они все зарабатывают деньги: и Алибасов, говоря, что выпил какого-то хлорофоса, и Виталина Цымбалюк зарабатывает популярность, ей нужно дальше делать скачки вверх. Лида Шукшина мне говорила, что их отношения с Алибасовым – это дружба, а их брак фиктивный. Очень обидно за Василия Макаровича, который попал в большую стирку» — высказала писательница свое мнение в интервью «Собеседнику».