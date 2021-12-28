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Андрей Малахов едва не убил писательницу своим предложением

Андрей Малахов едва не убил писательницу своим предложением
Виктория Токарева призналась, что поперхнулась, когда услышала предложение ведущего Андрея Малахова.   Писательница рассказала, что однажды ей позвонили от Андрея Малахова и пригласили поучаствовать в одной из программ. Предложенная сумма ее просто «убила». «Назвали гонорар. Я поперхнулась. Такие деньги я могу заработать за год непрерывной работы… Я отказалась от всяких денег, потому что репутацию выстраиваешь всю жизнь, а потерять можно за пять минут. Они мне потом звонили, повышали гонорар, но я ответила, что мне не нужна публичность, и отказалась» — рассказала писательница.
Андрей Малахов В момент первого звонка у нее гостила дочка, которая очень испугалась, что мама согласится. «Она сказала: «Мамаша, если вам нужны деньги, я вам завтра привезу, но я прошу, чтобы ты там не появлялась, иначе я не буду знать, как мне жить». Я ей сказала, что и не собиралась» — успокоила дочь Виктория. Токарева призналась, что ее все равно поражает, как взрослые, состоявшиеся люди могут соглашаться на участие в таких шоу. «Меня поражает на ТВ вся эта камарилья. Шукшина зачем-то вылезает со своим Алибасовым. Они все зарабатывают деньги: и Алибасов, говоря, что выпил какого-то хлорофоса, и Виталина Цымбалюк зарабатывает популярность, ей нужно дальше делать скачки вверх. Лида Шукшина мне говорила, что их отношения с Алибасовым – это дружба, а их брак фиктивный. Очень обидно за Василия Макаровича, который попал в большую стирку» — высказала писательница свое мнение в интервью «Собеседнику».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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