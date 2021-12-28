Беременная Эшли Грэм снялась обнаженной

Вадим Карасев

34-летняя знаменитая plus-size-модель Эшли Грэм, у которой скоро родятся близнецы, снялась обнаженной в новой фотосессии.

На одном из кадров на животе модели изображены два младенца в позе эмбрионов.





Авторами съемки стал известный дуэт фэшн-фотографов Луиджу Мурену и Янго Хензи.

Фотографии Эшли вызвали восторг ее подписчиков.

Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин станут родителями во второй раз в ближайшее время — сейчас модель находится на позднем сроке беременности. Супруги, которые женаты 11 лет, уже воспитывают сына Айзека, которому скоро исполнится два года.

Мариана Панкина