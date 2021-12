Бесплатно игра The Darkside Detective: A Fumble in the Dark получила новую главу





Разработчики игры The Darkside Detective: A Fumble in the Dark объявили о выпуске бесплатного дополнительного контента. Игрокам стала доступна целая новая глава с приключения детектива Макквина. Она получила название Ghosts of Christmas Passed и приурочена к рождественским праздникам.

В рамках новой главы, которая стала доступна игрокам просто с бесплатным обновлением The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, Макквин сможет взглянуть на свое прошлое и узнать, какие ошибки он может исправить, чтобы избежать проблем с будущим. Естественно, в рамках расследования предстоит столкнуться с паранормальным и духами.

Ниже можно посмотреть на трейлер бесплатного апдейта, который уже доступен для игры The Darkside Detective: A Fumble in the Dark.

Отметим, что сама игра представляет собой пиксельный квест-детектив, который доступен в Microsoft Store по цене в $12,99. В игре нет русской локализации.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

Рассыпьте по дому шалфей и приготовьте походную доску для спиритизма — пора вернуться в Твин Лейкс, город, который по населению духов занимает в Америке 34-е место.

