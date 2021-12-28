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Binance получила одобрение на работу в Бахрейне

Binance получила одобрение на работу в Бахрейне


Биткоин-биржа Binance получила принципиальное одобрение Центрального банка Бахрейна на работу в качестве провайдера услуг в сфере криптовалют.



Согласно заявлению, компания подала заявку в рамках планов по превращению в "полностью регулируемую централизованную криптовалютную биржу".


Binance также зарегистрировала в Канаде предприятие Binance Canada Capital Markets в качестве поставщика денежных услуг. 



На этом фоне CEO компании Чанпэн Чжао опубликовал статью под названием "Почему Binance принимает регулирование".



"Наличие эффективных нормативных актов, защищающих потребителей при одновременном поощрении инноваций, имеет важное значение для роста индустрии", — написал он.


По мнению Чжао, игрокам отрасли необходимо взаимодействовать с банками с целью ускорения массового принятия криптовалют.


"Сегодня 99,9% денег по-прежнему находятся в фиате. И 5% людей, владеющих криптовалютой, как правило хранят в ней небольшую часть состояния. Чтобы криптоиндустрия росла, нам нужны фиатные деньги как в шлюзах, так и вне их. Нам необходимо навести мосты. Для этого нам нужна интеграция с традиционными финансовыми системами, банками, платежными сервисами и т. д. А для этого необходимы лицензии", — подчеркнул глава Binance.


В ноябре биржа опубликовала документ "10 фундаментальных прав криптопользователей" в качестве основы для разработки регулирования криптовалют.


Напомним, в декабре Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Администрацией Всемирного торгового центра Дубая с целью создания отраслевого хаба в эмирате.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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