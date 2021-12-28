Binance получила одобрение на работу в Бахрейне

Биткоин-биржа Binance получила принципиальное одобрение Центрального банка Бахрейна на работу в качестве провайдера услуг в сфере криптовалют.

#Binance has received in-principle approval as a crypto-asset service provider in the Kingdom of Bahrain.https://t.co/9GvuYVOYvt — Binance (@binance) December 27, 2021

Согласно заявлению, компания подала заявку в рамках планов по превращению в "полностью регулируемую централизованную криптовалютную биржу".

Binance также зарегистрировала в Канаде предприятие Binance Canada Capital Markets в качестве поставщика денежных услуг.

На этом фоне CEO компании Чанпэн Чжао опубликовал статью под названием "Почему Binance принимает регулирование".

» CZ FAQ 5 - Why Binance Embraces Regulations | #Binance Blog https://t.co/7Jc5CU8B2b — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 27, 2021

"Наличие эффективных нормативных актов, защищающих потребителей при одновременном поощрении инноваций, имеет важное значение для роста индустрии", — написал он.

По мнению Чжао, игрокам отрасли необходимо взаимодействовать с банками с целью ускорения массового принятия криптовалют.

"Сегодня 99,9% денег по-прежнему находятся в фиате. И 5% людей, владеющих криптовалютой, как правило хранят в ней небольшую часть состояния. Чтобы криптоиндустрия росла, нам нужны фиатные деньги как в шлюзах, так и вне их. Нам необходимо навести мосты. Для этого нам нужна интеграция с традиционными финансовыми системами, банками, платежными сервисами и т. д. А для этого необходимы лицензии", — подчеркнул глава Binance.

В ноябре биржа опубликовала документ "10 фундаментальных прав криптопользователей" в качестве основы для разработки регулирования криптовалют.

Напомним, в декабре Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Администрацией Всемирного торгового центра Дубая с целью создания отраслевого хаба в эмирате.