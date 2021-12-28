Более 2,5 млн билетов реализовано по программе «Пушкинская карта»

Более 2,5 миллиона билетов реализовано по программе «Пушкинская карта», сообщает Министерство культуры Российской Федерации.

Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова на заседании коллегии ведомства сообщила об итогах реализации запущенной в этом году программы «Пушкинская карта». За период с сентября по декабрь 2021 года молодые люди оформили 3,8 миллиона карт. К проекту присоединились более 3 тысяч учреждений культуры.

«Приобретено более 2,5 миллиона билетов на общую сумму свыше 1,7 миллиарда рублей», – сказала она.

Замминистра добавила, что к программе «Пушкинская карта» присоединилась вся страна, а лидерами по ее реализации являются республики Татарстан и Башкортостан, Москва, Санкт-Петербург и Волгоградская область.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» заявил, что для молодых людей будет создана «Пушкинская карта», благодаря которой они смогут посещать учреждения культуры.

Программа «Пушкинская карта» направлена на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет и повышение доступности культурных мероприятий. В текущем году размер выплаты составляет 3 тысячи рублей, а с 2022 года он составит 5 тысяч рублей на календарный год.

Для участия в программе «Пушкинская карта» необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура». Получив «Пушкинскую карту» (виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир»), участники программы смогут выбрать нужное мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет на него в приложении, на сайте или в кассе организации культуры.

Ранее заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова сообщила, что к программе «Пушкинская карта» присоединились все 85 регионов Российской Федерации.

Выплата в рамках программы «Пушкинская карта» предусмотрена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № 1521.