Британский таблоид публично извинился перед Меган Маркл за публикацию ее личного письма отцу

Вадим Карасев

В своем свежем номере британский таблоид The Mail on Sunday принес извинения 40-летней герцогине Сассекской за публикацию ее личного письма отцу Томасу Марклу.

После слушаний 19 и 20 января, а также 5 мая 2021 года суд вынес решение в пользу герцогини Сассекской по ее иску о нарушении авторских прав. Суд установил, что компания Associated Newspapers нарушила ее авторские права, опубликовав в The Mail on Sunday и MailOnline выдержки из ее писем отцу,

— говорится в нем.





Таким образом, издатель Associated Newspapers Limited признал свое поражение. Теперь ему также предстоит выплатить Меган денежную компенсацию.

В твиттере в связи с этим уже набирает популярность хештег #MeghanMarkleWon ("Меган Маркл победила") — поклонники Меган поздравляют ее с победой. Впрочем, не все фанаты герцогини довольны публикацией в газете. Одни отмечают, что шрифт сообщения оказался слишком мелким, другие — что газета намеренно сделала заявление 26 декабря, на следующий день после Рождества, когда люди, как правило, мало читают прессу.





Напомним, что Меган Маркл почти три года судилась с британскими таблоидами The Mail on Sunday и MailOnline и их издателем Associated Newspapers за то, что они опубликовали ее письмо, адресованное ее отцу Томасу Марклу. Она написала его через несколько месяцев после свадьбы с принцем Гарри, и оно носило очень личный характер — в письме Меган пыталась наладить отношения с отцом (на свадьбе он не присутствовал) и просила его перестать общаться с прессой и выставлять ее не в лучшем свете.

Мариана Панкина